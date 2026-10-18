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Преокрет у трци за потпредсједника Српске: Балукчић престигао Бегића

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18.10.2026 16:50

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Преокрет у трци за потпредсједника Српске: Балукчић престигао Бегића
Фото: Facebook

Игор Балукчић, кандидат ХДЗ-а 1990 за предсједника Републике Српске, престигао је Ивана Бегића, кандидата СДП-а, према посљедњим ажурираним резултатима Централне изборне комисије БиХ.

Њих двојица тренутно воде борбу за мјесто потпредсједника Републике Српске из реда хрватског народа, које је у претходном мандату обављао Давор Прањић из ХДЗ-а БиХ.

Бегић је до претходног ажурирања резултата ЦИК-а био у предности, али након обраде 95,33 одсто гласова Балукчић има 3.115 гласова, док је Бегић освојио 2.818.

У трци за ову функцију су и независни кандидат Марко Јоргић, који је освојио 1.941 глас, те Фрањо Јукић из ХДЗ-а БиХ са 1.322 гласа.

Када је ријеч о мјесту потпредсједника Републике Српске из реда бошњачког народа, у предности је Рамиз Салкић са 11.401 гласом, док је Ћамил Дураковић освојио 7.415 гласова.

Према Изборном закону БиХ, предсједник и два потпредсједника Републике Српске бирају се на истим изборима, а грађани гласају за само једног кандидата за предсједника. За предсједника Републике Српске бира се кандидат са највећим бројем гласова, док потпредсједници постају кандидати са највише освојених гласова из преостала два конститутивна народа. То значи да се за потпредсједнике не гласа посебно, већ се ове функције додјељују на основу резултата избора за предсједника Републике Српске.

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Тагови :

Избори 2026

предсједник Републике Српске

Иван Бегић

потпредсједник Републике Српске

Игор Балукчић

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