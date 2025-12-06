Logo
Ревизија провјеравала функционисање бесплатне правне помоћи

Извор:

АТВ

06.12.2025

19:30

Коментари:

0
Фото: АТВ

Грађанима би требало да се обезбиједи ефикасна бесплатна правна помоћ. Закључак је то ГСР ЈС која је провела ревизију учинка функционисање бесплатне правне помоћи.

Ревизори препоручују и успостављање јединствене и потпуне евиденције о пруженим услугама БПП и рационалније распоређивање средстава.

"Ревизија је сугерисала да препоручила да се средства користе рационалније да се оптимизује рад Центра јер ми заступамо грађане цијеле Републике Српске и био је проблем са евидентирањем", истакао је директор Центра за пружање бесплатне правне помоћи Милан Ђурановић.

Оно што се налази у препорукама ревизије Центру јесте и то да је у складу са расположивим финансијским ресурсима потребно проводити активности на додатним обукама пружалаца услуга БПП. Министар Горан Селак поручује да ће се радити на модернизацији Центра.

"Оно што је Центар и директор тражили од министарства ми ћемо гледати да изађемо у сусрет у смислу материјалног и техничког опремања самог Центра а све у циљу бољих услова за рад запослених у овом Центру", додао је министар правде Републике Српске Горан Селак.

"Наредних дана ћемо приступити изради акционог плана за отклањање тих препорука и надамо се да ћемо у наредној години успјешно да реализујемо препоруке које је доставила ревизија", најавио је Ђурановић.

Акциони план који ће направити Центар за пружање БПП обезбиједиће плаћање и контролу наплате и евидентирања досуђених трошкова судских поступака.

