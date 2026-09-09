Смарагдни драгуљ Сутјеске: Зеленгора - Краљица горских очију и нетакнуте природе

Аутор:АТВ редакција
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Зеленгора, чији се највиши врх Брегоч издиже на 2.014 метара надморске висине, смјештена је на југоистоку Републике Српске као један од најљепших дијелова Националног парка „Сутјеска“.
За многе љубитеље природе ово је најљепша планина наших простора - пространа, непрегледна, богата густим шумама, пространим зеленим пашњацима и бистрим водама. Иако је красе бројни моћни врхови, попут Вилињака и Угљешиног врха, она уједно одише посебном питомошћу и благошћу.
Посебну драж и препознатљивост Зеленгори дају њене чувене „горске очи“ – бистра глацијална језера смјештена у самом подножју планинских врхова: Горње и Доње баре, Орловачко, Котланичко, Штиринско, Бориловачко, те Црно и Бијело језеро. Поред фасцинантних водених површина, планина се може похвалити и богатим фондом дивљачи, као и бројним ријетким и ендемским биљним врстама.
Како наводе из Туристичке организације Републике Српске, сви ови природни бисери чине Зеленгору идеалном дестинацијом за шетање, планинарење и лов. У Туристичкој организацији Републике Српске такође истичу да посјетиоцима стоји на располагању неколико реновираних планинских домова, док се сваке године у првој седмици августа одржава традиционална манифестација „Језера Зеленгоре“, чији је циљ промоција свих чари и љепота ове планинске љепотице.
Било да желите да истражите њене љековите стазе, одморите поред бистрих језера или доживите праву авантуру у срцу дивљине, Зеленгора пружа незаборавно искуство за сваког посјетиоца.
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