Аутор:АТВ редакција
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Пољопривредни факултет ће у уторак, 1. децембра, обиљежити 86 година традиције и 32 године рада у оквиру Универзитета у Источном Сарајеву.
Поводом тога, биће одржана свечана академија и 22. промоција дипломираних мастера и инжењера, најављено је из Универзитета у Источном Сарајеву.
Свечана академија биће и прилика да Факултет обиљежи успјех 30 дипломаца.
На свечаности ће бити промовисано пет мастера пољопривреде и један мастер шумарства, као и 15 дипломираних инжењера пољопривреде и девет дипломираних инжењера шумарства.
Пољопривредни факултет организује наставу на сва три циклуса студија, у сједишту Факултета у Источном Новом Сарајеву, као и у три одјељења - Бијељина, Власеница и Требиње, преноси Срна.
Свечана академија биће одржана у амфитеатру у згради Електротехничког факултета од 12.00 часова, а изјаве за новинаре планиране су у 11.45 часова.
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