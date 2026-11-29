Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Влада Републике Српске и републичка управа мораће мање да коштају, а више да раде, рекао је кандидат за предсједника Владе Игор Додик и најавио да ће преиспитати број запослених и начин рада у администрацији.
"Промјене почињемо од себе. Преиспитаћемо број запослених и начин рада у администрацији. Свако радно мјесто и сваки трошак мораће имати оправдање пред грађанима Републике Српске", навео је Додик на Иксу.
Нагласио је да је спреман и на тешке одлуке.
Влада и републичка управа мораће мање да коштају, а више да раде. Промјене почињемо од себе. Преиспитаћемо број запослених и начин рада у администрацији. Свако радно мјесто и сваки трошак мораће имати оправдање пред грађанима Републике Српске. Спреман сам и на тешке одлуке.— Igor Dodik (@dodik_igor) November 29, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 д5
Република Српска
1 д8
Република Српска
1 д3
Република Српска
1 д3
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
4 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму