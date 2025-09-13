Због вета Бошњака, Народна скупштина поново бира чланове комисије

Извор:
Ускоро ће нови конкурс. Одлука о избору чланова Комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске биће дио дневног реда једне од сљедећих сједница Народне скупштине , потврдио је за АТВ предсједник скупштинске комисије за избор и именовања.
Ова одлука услиједила је након што је Уставни суд Српске утврдио да је повријеђен витални национални интерес бошњачког народа, јер међу изабраним члановима Комисије није било Бошњака.
„У овом случају, Уставни суд је уважио заштиту виталног националног интереса, јер није било изабраних чланова Бошњака. Ја као предсједник Комисије кажем да ћемо у најскорије вријеме расписати нови конкурс и прва Скупштина идемо са избором Комисије“, рекао је Илија Таминџија, предсједник комисије за избор и именовања Народне скупштине Републике Српске.
На претходни конкурс стигла је само једна пријава од стране припадника бошњачког народа, али кандидат није имао довољан број бодова и то је разлог због којег није прошао. Није риједак случај да Бошњаци не показују заинтересованост за учешће у комисијама и другим радним тијелима Народне скупштине, а онда се по већ устаљеној пракси жале Вијећу народа, преко којег долазе до Уставног суда Републике Српске. Одлука суда се мора поштовати, па ће у складу с тим поступити и републички парламент, каже Ненад Стевандић.
„Оно што је Уставни суд Републике Српске оспорио, он је то оспорио ради меритума. Ми ћемо те ствари да промијенимо. Ми нисмо криви што се премало Бошњака јави на неки конкурс, али сада ћемо се потрудити да их мотивишемо да их буде више и испоштоваћемо одлуку Уставног суда“, рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Није тачно да су Бошњаци незаинтересовани, одговара Алија Табаковић. Проблем је, каже, у томе што, иако су конкурси јавни, многи за њих и не знају.
„Немогуће да нису заинтересовани. Кажем да се крио конкурс од јавности. Друга ствар, имали смо прилику да буде изабран Бошњак. Конкурисао момак. Нажалост, Народна скупштина којом он предсједава је одбила да изабере Бошњака, изабрали су једнонационалну комисију“, рекао је Алија Табаковић, предсједник Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске.
Уставни суд Републике Српске утврдио је и да су у случају избора чланова Комисије за жалбе Српске, такође, повријеђен витални национални интерес Бошњака. Из истих разлога – незаступљености представника тог народа. Иако је ријеч о комисијама које нису дио законодавне, извршне и судске власти, у складу са Уставом Републике Српске обавезна је заступљеност свих конститутивних народа. Знају то добро представници Бошњака, па је незаступљеност најчешћи разлог њиховог обраћања Вијећу народа.
