Аутор:АТВ редакција
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Кандидат Студентске листе за предсједника Србије, редовни члан САНУ и професор Хемијског факултета Радомир Саичић иза себе има мање познату, али богату војничку и ратну биографију.
Како је сам испричао за САНУ, након што је завршио основне и магистарске студије хемије, отишао је на одслужење војног рока, гдје је одбио лакши распоред и сам затражио најзахтјевнију обуку, преноси Мондо.
– Као магистра хемије хтјели су да ме пошаљу у школу резервних официра АБХО, али ја то нисам желио. Као потомак породице у којој је било команданата и знаменитих војничких фигура, за мене је права војска била пјешадија. Супротно ономе од чега су сви бјежали, тражио сам да ме упуте у Школу резервних официра пјешадије у Билећи. Потрудио сам се да будем најбољи у класи од 600 људи, што сам и био, завршио сам као први у рангу – испричао је Саичић, додајући да му је то донијело право да бира прекоманду у Београд, иако му циљ није била војна, већ цивилна каријера.
Знање стечено у Билећи убрзо му је затребало у пракси.
Непосредно након што је 1992. године одбранио докторску дисертацију, умјесто одласка на планирано постдокторско усавршавање у иностранство, завршио је на ратишту, најприје као командир стрељачког вода, а потом и цијеле чете.
– Одмах по одбрани докторске дисертације почиње рат у бившој Југославији, тако да сам умјесто на постдокторске студије отишао на ратиште као командир стрељачког вода. Пошто је командир чете полудио, мени су додијелили његову улогу. Знање из официрске школе ми је доста користило, мислим да сам био добар официр и да сам спасао неке животе, јер у мојој јединици није било много жртава – навео је Саичић.
Говорећи о искуству са фронта, истакао је да је рат „проклета ствар“, али да човјек у таквим околностима стекне пријатеље какве је немогуће наћи у мирнодопским условима, поменувши свог покојног саборца Јована Лисицу, који је са њим добровољно ишао у најризичније акције.
– Када видите да неко спонтано са вама, без присиле и без потребе, дијели живот и смрт и спреман је да погине за вас, онда знате да је то човјек који вас ни у једном тренутку живота неће изневјерити. То је драгоцјеност коју сам понио из рата – испричао је академик.
По повратку са ратишта упознао је супругу Биљану, али признаје да му је требало неколико мјесеци да се поново навикне на свакодневни живот у Београду.
– Није то био никакав посттрауматски синдром, али човјек у рату помало промијени начин размишљања. Сјећам се да сам шетао Кнез Михаиловом, а моје мисли су биле гдје бих поставио снајперисту, гдје је добро мјесто за митраљеско гнијездо, гдје би било згодно поставити засједу. То ме је држало пар мјесеци и онда сам схватио да је вријеме да се вратим нормалном животу и да се бавим науком и истраживањем – признао је Саичић.
Униформу је поново обукао 1999. године током НАТО агресије. Као доктор наука, професор хемије и стручњак за атомско-биолошко-хемијску заштиту (АБХО), уз чин специјалистичког официра, био је међу првима на списку за мобилизацију.
– Поново сам био мобилисан, овога пута у батаљону за специјална дејства, отишао сам у војску специјалаца или Црвене беретке. Међутим, знамо како се то завршило, није ту било већег војног ангажовања. Вратио сам се касније у цивилно одијело и од тада више нисам облачио униформу, није било потребе за тиме – закључио је Саичић.
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