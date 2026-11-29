Аутор:АТВ редакција
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Лидер покрета „Љубав, вера, нада“ Немања Шаровић најавио је данас да ће бити кандидат на изборима за предсједника Србије, који су расписани за 27. децембар.
„Ја сам одлучио да конкуришем за позицију предсједника Републике, јер сматрам да сам за то најквалификованији кандидат“, казао је Шаровић на конференцији за новинаре испред Предсједништва на Андрићевом венцу у Београду.
Шаровић је изјавио да намјерава да то здање у будућности постане његово ново радно мјесто, истичући да је на парламентарним изборима 25. октобра „побиједила идеја и жеља људи“ да сваки посао обавља онај ко је за то најстручнији.
„Умјесто предсједника који се пита за све, ја ћу бити предсједник који пита све: сваку владу, сваког министра, сваку институцију, и који питања поставља у интересу грађана. Бићу активан предсједник који је користан грађанима Србије, јер сматрам да је то исправно“, навео је он.
Рекао је и да, у складу са Уставом Србије, предсједник „није ни судија, ни тужилац, ни министар, ни власник јавног новца“.
„Снага предсједника не смије да произлази из кршења и злоупотребе закона, већ из њихове досљедне примјене. Ја ћу бити чувар Устава и закона и прва линија одбране сваког човјека од самовоље сваке власти“, поручио је Шаровић.
(Инсајдер)
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