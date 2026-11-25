Аутор:АТВ редакција
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Седам година након смрти америчког финансијера и осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстајна, нови форензички налаз поново је отворио питање да ли је починио самоубиство или је убијен у затворској ћелији.
Његов брат Марк Епстајн у интервјуу с америчким новинаром Такером Карлсоном, објављеном 21. новембра, устврдио је да сада постоје докази да његов брат није починио самоубиство, оптужујући америчке институције за заташкавање случаја.
Повод за разговор било је ново истраживање стручњака за судску медицину Мајкла Фримана, главног уредника стручног часописа „Journal of Forensic and legal Medicine“.
Фриман је мјесецима анализирао обдукционе налазе, фотографије и медицинску документацију и израдио тродимензионални модел Епстајновог тијела. Закључио је да је убиство вјероватније објашњење његове смрти од самоубиства. Марк Епстајн тврди да су одређене повреде његовог брата биле занемарене приликом званичне истраге.
Казао је и да је првобитно вјеровао да се његов брат убио, али да је почео да сумња након разговора с патолозима који су присуствовали обдукцији, преноси Мондо.
Посебно је проблематизовао улогу тадашње главне медицинске истражитељке Њујорка Барбаре Сампсон, која је смрт прогласила самоубиством иако, према његовим тврдњама, није лично присуствовала обдукцији.
Током разговора Карлсон и Епстајн отворили су и питање поступања с доказима, нестанка предмета с мјеста догађаја, недостатка снимака надзорних камера, као и идентитета других затвореника.
Марк Епстајн довео је у питање изјаве тадашњег америчког министра правде Вилијама Бара о околностима смрти његовог брата, тврдећи да снимци надзорних камера нису могли да искључе могућност убиства.
Изразио је неповјерење према истрагама америчких институција и позвао на формирање независног истражног тијела под окриљем Конгреса.
Као могући мотив убиства навео је ућуткивање свог брата, који је одржавао контакте с бројним богатим и утицајним појединцима. Међутим, није представљен конкретан доказ о идентитету евентуалног починиоца или налогодавца.
Џефри Епстин пронађен је мртав 10. августа 2019. године у затвору на Менхетну, гдје је чекао суђење по оптужбама за сексуалну трговину малољетницама.
Истрага америчког Министарства правде из 2023. године утврдила је низ озбиљних пропуста затворског особља, укључујући фалсификовање службене евиденције, неадекватан надзор затвореника и проблеме са сигурносним камерама.
ФБИ је у јулу 2025. године поново потврдио закључак да је Епстајн починио самоубиство. Њујоршка канцеларија за судску медицину и даље стоји иза првобитног закључка, док Фриманово истраживање засад није објављено у рецензираном научном часопису.
Нови налаз тако представља додатни стручни аргумент за преиспитивање околности Епстајнове смрти, али не и коначан доказ да је убијен.
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