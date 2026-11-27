Čim se približi decembar, počinje praznična groznica: jedni jedva čekaju da okite jelku već krajem novembra, drugi insistiraju da to urade tek pred Novu godinu, dok ima i onih kojima ni najljepša dekoracija ne može da popravi praznično raspoloženje.

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Ali da li zaista postoji idealno vrijeme za kićenje jelke i može li prerano ukrašavanje da nam pokvari prazničnu čaroliju?

Za razliku od katoličkih zemalja, u kojima se jelka tradicionalno vezuje za proslavu Božića 25. decembra, u Srbiji je ona prvenstveno simbol Nove godine. Ovaj običaj stigao je na naše prostore pod uticajem srednjoevropskih tradicija sredinom 19. vijeka i vremenom postao neizostavan dio praznične atmosfere.

A kada je pravi trenutak da izvadite ukrase iz kutija? Psiholozi objašnjavaju zašto predugo izlaganje prazničnoj dekoraciji može da umanji početno uzbuđenje, dok numerolozi izdvajaju posebne datume u novembru i decembru 2026. godine koji se smatraju povoljnim za kićenje jelke i unošenje sreće, ljubavi i blagostanja u dom.

Jedna od zanimljivih priča vezana je za Suboticu. Lajoš Velđi, osnivač jednog od prvih obdaništa, okitio je veliko drvo 2. decembra 1859. godine kako bi i djeca iz siromašnijih porodica mogla da osjete prazničnu radost.

Zimzeleno drvo simbolizovalo je život, obnovu prirode i nadu u novi početak. Vremenom je jelka postala neizostavan simbol novogodišnjih praznika.

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Zašto praznična čarolija može da izblijedi ako prerano okitite jelku?

Psihologija poznaje fenomen koji se naziva hedonistička adaptacija. To je proces tokom kojeg se navikavamo na stvari koje su nam u početku pričinjavale veliko zadovoljstvo. Riječ je o prirodnom procesu u kojem se vremenom navikavamo na stvari koje su nam u početku pričinjavale veliko zadovoljstvo.

Prvi put kada uključimo lampice na jelki, prostorija dobija sasvim drugačiji izgled. Osjećamo uzbuđenje, radujemo se praznicima i uživamo u svakom detalju. Međutim, kada iste ukrase svakodnevno gledamo nedjeljama, početno oduševljenje može postepeno da oslabi.

Naučni rad objavljen u časopisu "Annual Review of Psychology“ objašnjava kako ponovljeno izlaganje istim prijatnim sadržajima može da dovede do smanjenja intenziteta zadovoljstva. Istraživanje objavljeno u časopisu "Journal of Consumer Psychology“ takođe je pokazalo da se navikavanje može usporiti ako poznate stvari posmatramo iz drugačijeg ugla i otkrivamo nove detalje.

Iako se ova istraživanja nisu bavila novogodišnjim ukrasima, njihovi rezultati mogu da objasne zašto nekima praznična dekoracija postane dio svakodnevice mnogo prije dočeka Nove godine.

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Stari ukrasi, kugle koje čuvamo godinama i lampice iz djetinjstva bude uspomene na drage ljude i lijepe trenutke.

Istraživanja pokazuju da nostalgija može pojačati osjećaj bliskosti, povezanosti i optimizma. Zato zajedničko kićenje jelke često ima mnogo veći značaj od same dekoracije – to je prilika da porodica stvori nove uspomene.

Kada je najbolje okititi novogodišnju jelku?

Ne postoji obavezan datum, ali nekoliko smjernica može pomoći:

Kraj novembra: za one koji žele duže da uživaju u prazničnoj atmosferi, posebno uz vještačku jelku.

Početak decembra: dobar kompromis za većinu porodica.

Druga polovina decembra: za one koji vole da kićenje bude dio neposrednih priprema za doček.

Ako birate prirodnu jelku, bolje je sačekati drugu polovinu decembra jer u toploj prostoriji brže gubi vlagu i počinje da odbacuje iglice. Najvažnije je da ovaj ritual ne postane obaveza, već trenutak radosti i zajedništva. Jer prava praznična čarolija ne krije se u lampicama, već u ljudima sa kojima je delimo.

Datumi idealni za kićenje jelke u novembru i decembru 2026.

Prema numerološkim tumačenjima, postoje datumi koji se posebno povezuju sa porodičnom srećom, ljubavlju, blagostanjem i novim počecima.

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Zato se neki dani izdvajaju kao simbolično povoljni za kićenje novogodišnje jelke:

28. novembar

30. novembar

6. decembar

9. decembar

20. decembar

22. decembar

Ipak, ako želite da izaberete samo jedan datum, 20. 12. 2026. posebno se izdvaja, prenosi Danas.rs.