Evo kada Novak Đoković igra u četvrtfinalu Australijan Opena

Novaka Đokovića očekuje meč četvrtfinala Australijan Opena protiv Lorenca Musetija, a organizatori su sada odredili i satnicu ovog duela i reprize finala iz Atine.

Ovo će biti 11. put da se Srbin i Italijan sastaju, a do sada je Novak samo jednom poražen od Lorenca, i to na šljaci Monte Karla.

Nije italijanski predstavnik uspevao na tvrdoj podlozi da savlada Đokovića, ali mu jeste zadao teške muke u borbi za trofej Atine pre nekoliko meseci. Ipak, Nole tada dolazi do titule, a Museti razmišlja o novoj šansi da ugrozi najvećeg svih vremena.

Organizator turnira u Melburnu je odlučio da Đoković i Museti izađu na Rod Lejver arenu u sredu ne pre 04:30 časova po srpskom vremenu.

Vrlo moguće je da će doći i do dodatnog pomeranja, jer njih dvojica igraju treći meč na glavnom stadionu.

Prvo će na teren Elena Ribakina i Iga Švjontek od 01.30 časova, zatim i Džesika i Pegula i Amanda Anisimova ne pre 03.00 časa, a onda nastupaju Đoković i Museti ne pre 04.30 časova, ali postoji realno stanje da će njih dvojica i nešto kasnije zavisno od prethodnih duela.

Ko bude bolji iz ovog sureta, igraće protiv Janika Sinera ili Bena Šeltona u polufinalu Australijan Opena.