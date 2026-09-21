Ispovijest poštara Stipe Jukić koje je nestao sa penzijama: Vratiću sve pare, Bangkok uvijek želja

Poštar Stipe Jukić, koji je ranije ovog mjeseca otuđio penzije i otišao iz Čapljine na Tajland, dao je intervju u kojem je objasnio razloge odlaska, zašto se nije javio nikome i obećao da će novac vratiti.

Kako je rekao „Slobodnoj Dalmaciji“, ne želi da daje mnogo intervjua, posebno zbog policije jer ga je pustila da se brani sa slobode.

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„Neću da se naljute. Izašli su mi ljudi u susret, pustili da se branim sa slobode. Nego, ako možete napisati da sam ja rekao da mi je stvarno žao, kao što i jeste, a pare će se vratiti, sve do zadnje marke, uz pomoć porodice i prijatelja. Sve će biti dobro“, rekao je.

Kako je rekao, na Tajland je otišao preko Sarajeva i Turske, avionom.

„Vazda mi je nekako želja bila baš u Bangkok, svi pričaju da je tamo najbolja zabava. Bio sam osam dana. U Bangkoku i Pataji. Prekrcan je Bangkok. A Pataja je na moru. To ti je grad na plaži. Gdje se ono nedavno iskrcalo pet hiljada američkih marinaca“, rekao je.

Demantovao je nagađanja da je na Tajland otišao sa djevojkom.

„Svašta se ovdje pisalo, da sam bio s curom, ali nisam, sam samcat sam bio. Snalazio se bez problema, sve na engleskom. Sve vrijeme nisam nikoga čuo da zna naš“, ispričao je.

Rekao je da je cijeli život sanjao kako odlazi „uz rijeku starim parobrodom koji vozi skitnice na zapad“.

„I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku, dugačku cigaru i par mamuza od zlata, da sam Šejn...“, rekao je.

Kako je rekao, pri slijetanju na Tajland pokvario mu se mobilni telefon i nije se mogao nikome javiti.

„Dok sam ja našao čovjeka da mi to popravi, javio sam se tek sutradan. Već je to ovdje kod nas otišlo predaleko“, rekao je.

Video koji ovih dana kruži na mrežama, a na kojem on sjedi u jednom ugostiteljskom objektu i priča sa jednom djevojkom je, kako kaže, stvaran.

„Jedan lik nas je snimio, random lik, jer sam se ja mislio bih li radio video, ne bih li ga radio, pa je na kraju ovaj naš komšija od toga napravio reklamu“, ispričao je.

Podsjetimo, Jukić je priveden po povratku u BiH, ali vrlo brzo poslije toga pušten da se brani sa slobode. Tužilaštvo HNK saopštilo je kako se još utvrđuje koliko je novca otuđio.