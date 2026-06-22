Poznat uzrok požara na deponiji Uborak u Mostaru?

Autor:ATV redakcija
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Požar na mostarskoj deponiji Uborak krenuo je s radnog stroja, nezvanično saznaje portal Bljesak.
Kako su ranije rekli iz PVJ-a Mostar, prijava je zaprimljena u 9:15 sati te da je "vatra zahvatila i bager". Ali, prema informacijama s terena, nagađa se da je požar izbio na bageru te da je to uzrok požara u kojem su stradali i objekti mostarskog javnog poduzeća.
Podsjetimo, u ponedjeljak ujutro izbio je požar na mostarskoj deponiji a u gašenje su se, uz vatrogasce, uključile i Oružane snage Bosne i Hercegovine te er traktori s Aerodroma Mostar. S deponije se vatra proširila na zgrade javnog poduzeća, a u jednom su trenutku evakuisani svi iz kruga deponije zbog opasnosti.
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Mostar proglasio vanredno stanje zbog požara na deponiji Uborak
Gašenje požara još traje, a Grad Mostar izdao je upozorenje građanima zbog zagađenog vazduha, pogotovo onima koji žive u naseljima uz deponiju.
Ovo nije prvi put da gori deponija, ali nikada do sada požar nije poprimio ovolike razmjere, dodaje Bljesak.info.
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