Poznat uzrok požara na deponiji Uborak u Mostaru?

Kako su ranije rekli iz PVJ-a Mostar, prijava je zaprimljena u 9:15 sati te da je "vatra zahvatila i bager". Ali, prema informacijama s terena, nagađa se da je požar izbio na bageru te da je to uzrok požara u kojem su stradali i objekti mostarskog javnog poduzeća.

Podsjetimo, u poned‌jeljak ujutro izbio je požar na mostarskoj deponiji a u gašenje su se, uz vatrogasce, uključile i Oružane snage Bosne i Hercegovine te er traktori s Aerodroma Mostar. S deponije se vatra proširila na zgrade javnog poduzeća, a u jednom su trenutku evakuisani svi iz kruga deponije zbog opasnosti.

Gradovi i opštine Mostar proglasio vanredno stanje zbog požara na deponiji Uborak

Gašenje požara još traje, a Grad Mostar izdao je upozorenje građanima zbog zagađenog vazduha, pogotovo onima koji žive u naseljima uz deponiju.

Ovo nije prvi put da gori deponija, ali nikada do sada požar nije poprimio ovolike razmjere, dodaje Bljesak.info.