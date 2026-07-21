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Zvanično počela izgradnja kružne raskrsnice u Lončarima

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 08:58

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Вршилац дужности директора "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић озваничио је почетак изградње кружне раскрснице у Лончарима, у општини Доњи Жабар.
Foto: ATV

Vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković ozvaničio je početak izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima, u opštini Donji Žabar.

Svečanom početku radova prisustvovali su ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović i načelnik opštine Donji Žabar Pero Pavlović.

Raskrsnica u Lončarima je ključno saobraćajno čvorište u regionu. Nalazi se na tromeđi između opština Donji Žabar, Pelagićevo i Brčko distrikta, a u neposrednoj je blizini grada Orašja. Ukrštanje magistralnih pravaca Banjaluka Bijeljina (Magistralni put M14.1) i Orašje Tuzla (M1.8) čini ovu lokaciju jednom od najfrekventnijih u Republici Srpskoj. Zbog toga se u ovom pograničnom pojasu svakodnevno odvija intenzivan tranzitni, ali i značajan lokalni saobraćaj.

S obzirom na to da pravnik Obudovac-Brčko predstavlja vezu zapadnog i istočnog dijela Republike Srpske (tzv. koridor) koji samim tim predstavlja jedan od najznačajnijih putnih pravaca za Republiku Srpsku, a pravnik Pelagićevo Orašje predstavlja vezu Federacije BiH i Republike Hrvatske, te se kao takav takođe može smatrati kao jedan od važnijih putnih pravaca kao za Republiku Srpsku, tako i za Federaciju BiH.

Pored magistralnog saobraćaja, već posmatrano, raskrsnica je na rubu urbanog dijela opština Donji Žabar, Pelagićevo, Orašje i Brčko i predstavlja raskrsnicu kojom se odvija značajan lokalni saobraćaj, te na taj način dolazi do miješenja različitih vidova saobraćaja, kako po obliku tako i po karakteru.

Postojeća raskrsnica je klasična površinska četvorokraka raskrsnica, sa dodatnim trakama za live i desne skretače. Ni na jednom kraku ne postoji ostrvo za kanalisanje saobraćaja i saobraćajne trake su zabeležene horizontalnom saobraćajnom signalizacijom na kolovozu

Ako se ima u vidu da je u koridoru magistralnog i regionalnog puta ivična izgradnja značajna, karakter objekata koji svojom namenom uzrokuju veliki broj saobraćaja na kratkim deonicama (lokalni saobraćaj), veliki broj poljoprivrednih imanja u neposrednoj blizini itd. očigledno je da u vršnim satima dolazi do saobraćajnog zagušenja kao i do čestih saobraćajnih nezgoda.

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Putevi Republike Srpske

Miroslav Janković

izgradnja raskrsnice

Republika Srpska

Zoran Stevanović

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