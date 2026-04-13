Pronađeno tijelo muškarca: Sumnja se da je ubijen

Tijelo muškarca pronađeno je sinoć oko 23 sata u stanu na području Šestinskog trga u Zagrebu.

Kako je saopštila hrvatska policija, postoji sumnja da je smrt nastupila kao posljedica nasilnog čina.

Jedna osoba koja se dovodi u vezu s incidentom privedena je i u toku je ispitivanje.

Na mjestu događaja u toku je uviđaj, utvrđuju se sve okolnosti ovog slučaja.

Više informacija biće poznato tokom dana, prenosi Indeks.