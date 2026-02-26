Alarmantno na gradilištima: Tri radnika poginula za sedam dana

Tri stradala radnika za samo sedam dana. To više nije incident, već sistemski problem. Zato sindikalci traže hitne, pojačane inspekcijske kontrole svih gradilišta, kao i onih koja su pred puštanjem u rad i reviziju ataka o procjeni rizika na radnom mjestu.

Život, ističu, nema cijenu i pozivaju sve republičke institucije da ozbiljno pristupe rješavanju problema.

"Ne možemo više dozvoliti da radnik ode na posao i da se ne vrati kući svojoj porodici. Ne možemo dozvoliti da radnik kada pogine, da neko snosi troškove stipendije za njegovo dijete dok se školuje. Ne treba njegovo dijete stipendiju, njemu ne treba nikakva novčana naknada, njegov otac živ će zaraditi za školovanje svog djeteta", izjavila je predsjednik Sindikata građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti Dragana Vrabičić.

Stradanja radnika ne smiju se ponoviti , važno je utvrditi uzrok svake pogibije kao i krivičnu odgovornost svih od investitora do izvođača i kontrolnih organa. Sve mora biti transparentno. Zaštita na radu, upozoravaju, nije trošak već pitanje života. Da je situacija i zvanično alarmantna, dokazuju i brojni izvještaji.

"Isto su alarmantni izvještaji Republičkog inspektorata koja govore da svaka druga kontrola neuredna iz oblasti zaštite na radu, eto i to da kažem da u proteklih 15 godina svake godine u prosjeku 10-15 povreda je godišnje sa smrtnim ishodom", kazala je stručni saradnik za zaštitu i zdravlje na radu u Savezu sindikata Aleksandra Jakšić.

Od 2017. do septembra 2025. u oblasti građevinarstva poginulo je 30 radnika, a 151 radnik je teže povrijeđen.

Radnici ne smiju biti dio crne statistike i zato je važno osposobiti ih za rad i obučiti ih zaštiti na radnom mjestu. Neophodno je i da znaju koja su im prava, a u to će najbolje imati uvid, kažu sindikalci, ukoliko se sindikalno organizuju.