Karan ubjedljivo vodi u Doboju

Izvor:

ATV

23.11.2025

20:34

Каран убједљиво води у Добоју
Foto: ATV

U Doboju ostvarena je ubjedljiva pobjeda SNSD-ovog kandidata Siniše Karana, poručio je SNSD-ov Boris Jerinić.

"Želim da se zahvalim svima koji su danas svoje građansko pravo ispunili i dali uvjerljivu podršku", rekao je Boris Jerinić gradonačelnik Doboja.

Kandidat SNSD-a Siniša Kraran u Šešlijama dobio je 63, dok je SDS-ov Branko Blanuša dobio 4 glasa.

U Majavici Siniša Karan dobio je 220, Branko Blanuša 5 glasova. U Kožuhama Karan je dobio 524, dok je Blanuša dobio 66 glasova. Opsine su Karanu dale 195 glasova, a Blanuši 5 glasova. U Pridjelu Karan je ostavio 451, Blanuša 38 glasova, rekao je Jerinić.

Iz Glavnog odbora SNSD-a u Doboju poručuju da su izbori bili nametnuti, kao i da je ovo pobjeda srpskog naroda.

Doboj je podrškom kandidatu SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniši Karanu pokazao da ne dozvoljava da mu drugi nameću mišljenje i da se iživljavaju nad legitimno izabranim predstavnicima institucijama Srpske, izjavila je potpredsjednik SNSD-a Sanja Vulić.

Vulićeva je istakla da je politika SNSD prepoznata kod građana jer su njeni članovi na terenu i razgovaraju sa njima o svim problemima.

Ona je naglasila da je Republika Srpska otvorenog srca za sve narode, a ne kao što je to slučaj u Federaciji BiH, te da Srpska neće davati svoje resurse pod koncesiju stranim kolonizatorima.

