Kovačević: Prednost Karana oko 9.000 glasova, SDS bira mjesta gdje imaju pozitivan rezultat

Na osnovu 76,75 odsto obrađenih biračkih mjesta, naš kandidat Siniša Karan ima oko 9.000 glasova više od SDS-ovog Branka Blanuše, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
"To je bez ijednog rezultata iz Doboja", rekao je Kovačević.
"Pogledali smo pres SDS-a i vidimo da se taj najcrnji scenario ponavlja. Selektivno biraju mjesta gdje imaju pozitivan rezultat. Očigledno je da imaju neki dogovor sa Šmitom i da naglašavaju samo nekoliko pozitivnih rezultata koji imaju. Sve ukazuje da je Siniša Karan novi predsjednik, a mi smo ozbiljni i sačekaćemo sa proglašenjem pobjede", rekao je Kovačević.
