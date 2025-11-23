Logo

Kovačević: Prednost Karana oko 9.000 glasova, SDS bira mjesta gdje imaju pozitivan rezultat

23.11.2025

Ковачевић: Предност Карана око 9.000 гласова, СДС бира мјеста гдје имају позитиван резултат
Na osnovu 76,75 odsto obrađenih biračkih mjesta, naš kandidat Siniša Karan ima oko 9.000 glasova više od SDS-ovog Branka Blanuše, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"To je bez ijednog rezultata iz Doboja", rekao je Kovačević.

"Pogledali smo pres SDS-a i vidimo da se taj najcrnji scenario ponavlja. Selektivno biraju mjesta gdje imaju pozitivan rezultat. Očigledno je da imaju neki dogovor sa Šmitom i da naglašavaju samo nekoliko pozitivnih rezultata koji imaju. Sve ukazuje da je Siniša Karan novi predsjednik, a mi smo ozbiljni i sačekaćemo sa proglašenjem pobjede", rekao je Kovačević.

