Baka na Fejsbuku podijelila fotografije tek rođenog unuka, pa zamalo azvršila u zatvoru

08.12.2025

06:33

Бака на Фејсбуку подијелила фотографије тек рођеног унука, па замало азвршила у затвору
Foto: Pixabay

Jedna baka iz Danske dobila je uslovnu zatvorsku kaznu nakon što je objavila fotografije porođaja svog unuka na društvenim mrežama, a njena zgranuta kćerka ju je prijavila policiji.

Fotografije, koje su se pojavile na Fejsbuku u novembru, prikazivale su ne samo novorođenče već i samu majku tokom porođaja. Majka je bila zapanjena kada je ugledala intimne slike s natpisom „Moj prvi unuk“ i nije očekivala da će te lične fotografije izaći iz porodilišta.

Prema izvještaju danske televizije TV 2, 50-godišnja baka bila je prisutna tokom porođaja i snimala je cijeli događaj. Četiri fotografije koje su kasnije objavljene prikazivale su stomak njene kćerke tokom porođaja i bebu odmah nakon rođenja, sve bez pristanka majke.

Šokirana i uznemirena, majka je odmah tražila da se fotografije uklone, što je baka u početku i učinila. Međutim, kada je baka obaviještena da će protiv nje biti podignuta krivična prijava, ponovo je objavila iste fotografije na Fejsbuku.

Majka drži bebu u naručju i sjedi na kauču

Kćerka je potom podnijela zvaničnu prijavu policiji zbog kršenja privatnosti.

Predmet je razmatran pred Okružnim sudom u Odenseu na ostrvu Fun, a baka se nije pojavila na ročištu. Sud joj je izrekao kaznu zatvora od 14 dana, uslovno, što znači da neće ići u zatvor osim ako ponovo počini slično djelo. Takođe je naloženo da svojoj kćerki isplati 10.000 danskih kruna (oko 1.150 funti / 1.200 evra) kao nadoknadu za pretrpljeni stres.

Ovaj slučaj podsjeća na presudu iz 2020. godine u Holandiji, kada je baka bila naložena da obriše fotografije svoje djece koje je objavila na Fejsbuku bez pristanka roditelja. Sud je tada odlučio da slučaj podleže evropskoj regulativi o zaštiti podataka (GDPR).

Iako GDPR ne važi za „isključivo ličnu ili kućnu obradu podataka“, izuzetak nije primjenjen u ovom slučaju jer su fotografije objavljene na društvenim mrežama i bile dostupne široj publici.

