Galaxy S26 серија је стигла – поручите телефоне у m:tel понуди!

26.02.2026

16:17

Наручите уређај из феноменалне Galaxy S26 серије током претпродаје и отворите нове светове које Galaxy AI носи са собом.

Куповином у претпродаји добићете дупло више меморијског простора по цени основне варијанте, уз уштеду до 400 KM. Више меморије значи више места за ваше фотографије, видео записе и све успомене које желите да вам увек буду при руци.

Нова Galaxy S26 серија нуди тренутно најнапредније могућности: изузетне перформансе, врхунски систем камера и Galaxy AI, пружајући корисницима поуздано искуство без компромиса.

Такође, Galaxy S26 серију покреће најнапредније Galaxy AI искуство - проактивно, прилагодљиво и осмишљено да свакодневне задатке учини бржим, лакшим и интуитивнијим.

Изаберите свој Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ или Galaxy S26 Ultra нови телефон у m:tel preorder понуди која траје до 10. марта ове године.

За више информација посетите најближе m:tel продајно место или позовите 0800 50 000.

m:tel

samsung

