Аутор:АТВ редакција
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Широм свијета, све више породица одлучује се да удоми мачку, што покреће глобално тржиште хране, справа и робе за кућне љубимце вриједно преко 100 милијарди евра.
Мачке више нису само кућни љубимци, већ постају протагонисти глобалног економског феномена који се протеже од САД до Јапана, а укључује и Европу, преноси "Јуроњуз".
Према извјештају компаније "Пи-Ви консалтинг", да би се стекла представа о обиму тренда, довољно је напоменути да само мачке чине 38,5 одсто свих трошкова у економији кућних љубимаца.
"Само у Јапану, ово тржиште је у овој години достигло вриједност од готово 17 милијарди евра захваљујући кафићима са мачкама, справама и другим производима", изјавио је професор Кацухира Мијамота са Универзитета Кансаи.
Јапанско удружење за храну за кућне љубимце наводи да су Јапанци 2025. године имали 8,8 милиона мачака, у поређењу са 6,8 милиона паса, преноси Срна.
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Према истом извјештају, током живота једне мачке, породица у просјеку на њу потроши готово 10.300 евра.
Европљани такође имају тенденцију да фаворизују мачке. Према аналитици групе која прати храну за кућне љубимце ФЕДИАФ из ове године, у Европи је било 111 милиона мачака и 91 милион паса кућних љубимаца.
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