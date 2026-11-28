Аутор:АТВ редакција
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Иако нам се чини да тијело мирује док возимо, нова студија показује да управљање аутомобилом ипак може да покрене одређене реакције у организму. Истраживачи су открили да вожња утиче на рад срца другачије од других активности током којих углавном сједимо.
Вожња захтјева непрекидну концентрацију, доношење одлука и спремност да се реагује у сваком тренутку. Иако наше тијело мирује, мозак је стално активан, а то се одражава и на рад срца, сматрају истраживачи.
Научници су током једне недјеље пратили 57 одраслих особа. Сви су носили паметне сатове који су биљежили број откуцаја срца, док су њихови мобилни телефони и уређаји уграђени у аутомобиле прикупљали податке о свакодневном кретању и активностима, од јутра до вечери.
Током готово 3.000 сати посматрања забиљежено је више од 300 сати вожње, распоређених на скоро 1.000 одвојених путовања.
Укупно вријеме праћења показало је да су учесници 10,4 одсто времена проводили за воланом, док су се физичком активношћу бавили свега 3,2 одсто времена. Највећи дио, односно 86,4 одсто посматраног периода, чиниле су друге активности током којих су углавном сједели, али нису возили.
Иако је просјечан број откуцаја срца био сличан током вожње и других активности у сједећем положају, истраживачи су открили значајну разлику у томе колико дуго је пулс остајао изнад уобичајене вриједности у мировању.
Током сједења без вожње, број откуцаја срца био је изнад те основне вредности током 81 одсто времена. За воланом је тај удио порастао на чак 94 одсто.
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То значи да се срце током вожње ређе враћало на уобичајени ритам у мировању. Поред тога, пулс је мање осцилирао, односно кретао се у ужем распону, а враћање на почетну вриједност било је приближно два пута ређе него током других активности у сједећем положају, преноси РТ Балкан.
Исти образац забиљежен је и радним данима и викендом, што указује на то да разлика није била само посљедица различитих активности током радне недјеље и слободних дана.
Истраживачи су закључили да вожња представља посебан образац рада срца: Није толико важно колико се пулс у просјеку повећава, већ то што дуже остаје изнад вриједности у мировању, мање варира и ређе се враћа на уобичајени ниво.
Једно од могућих објашњења јесте то што вожња захтјева сталну усмјереност на окружење, праћење саобраћаја и контролу покрета. Возач мора да обраћа пажњу на оно што се дешава око њега, да предвиђа могуће ситуације и буде спреман да реагује.
За разлику од тога, активности попут гледања телевизије или одмарања на каучу обухватају много различитих ситуација у којима мозак и тијело не морају да буду подједнако ангажовани. Због тога је током таквих активности рад срца подложнији промјенама у зависности од тога шта особа у том тренутку ради.
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Ипак, научници наглашавају да истраживање није доказало да уочени образац рада срца током вожње нужно штети здрављу. Могуће је, међутим, да дуготрајно одржавање таквог стања има последице које тек треба испитати.
Наиме, убрзан рад срца током физичке активности обично се сматра корисним јер доприноси прилагођавању организма и побољшању кондиције срца и плућа. Међутим, вожња није физичка вјежба, па се такав пораст пулса не може посматрати на исти начин, преноси "Сајенс алерт".
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