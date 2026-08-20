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На глобалном плану: Топлотни талас у Европи

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Извор:

АТВ

20.08.2026 15:13
На глобалном плану: Топлотни талас у Европи
Фото: атв

У премијерном издању емисије 'На глобалном плану' доносимо причу о узаврелом љету 2026. године, рекордним температурама, топлотним таласима, пожарима и другим посљедицама екстремних временских прилика широм Европе.

Европа је овог љета на удару екстремних временских прилика. Пети топлотни талас донио је рекордне температуре, све већи број смртних случајева повезаних са врућинама и незапамћене борбе са пожарима.

Какве су процјене климатолога и метеоролога и шта нам говоре овогодишњи температурни рекорди?

Због високих температура биљеже се и изузетно ниски водостаји ријека, што отежава пловидбу, док су поједине нуклеарне електране биле принуђене да обуставе рад реактора.

Узаврело љето обиљежила је и нова еруптивна активност вулкана Етна.

Доносимо и причу о дјечаку који се храбро суочава са пожарима, као и причу из зоолошког врта у Гази, у којем животиње преживљавају у условима ратних сукоба.

Од актуелних дешавања и глобалних изазова до разговора са занимљивим гостима и прича које привлаче пажњу јавности, 'На глобалном плану доноси преглед најважнијих тема са свих меридијана.

Емисију уређује и води Инес Ђанковић.

'На глобалном плану' четвртком од 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

Инес Ђанковић

На глобалном плану

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