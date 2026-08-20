Logo

У првом плану: Игор Додик

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Извор:

АТВ

20.08.2026 15:30
У првом плану: Игор Додик
Фото: атв

'У првом плану' овог понедјељка је Игор Додик, организациони секретар СНСД-а.

'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.

Емисију уређује и води Драгана Рајић.

'У првом плану' понедјељак у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Игор Додик

Драгана Рајић

У првом плану

АТВ

Више из рубрике

На глобалном плану: Топлотни талас у Европи

Емисије

На глобалном плану: Топлотни талас у Европи

2 ч

0
Битно: Почетак нове школске године

Емисије

Битно: Почетак нове школске године

3 ч

0
Без плана: Шта се деси када на годишњи одмор кренете „без плана“

Емисије

Без плана: Шта се деси када на годишњи одмор кренете „без плана“

1 д

0
Битно: Вода у Бањалуци и стање водоводне мреже

Емисије

Битно: Вода у Бањалуци и стање водоводне мреже

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

24

Најмање 40 дјеце настрадало приликом превртања брода у Нигерији

17

17

Дошли на одмор па их сачекао шок: Гдје је море?

17

11

Европска сила спрема војску од 460.000 људи! Да ли је Русија мета?

17

10

Центар дана, 20.08.2026.

17

06

Мађарска национална телевизија емитовала вијести након 44 дана прекида

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима