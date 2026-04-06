ФИБА Лига шампиона: Кошаркаши Борца умјесто Бнеи Херицлије на турниру у Лакташима

Аутор:

Андреј Кнежевић
06.04.2026 06:58

Коментари:

0
Фото: Ustupljena fotografija

Дан уочи почетка завршног турнира јуниорске ФИБА Лиге шампиона дошло је до мале промјене међу екипама које ће да заиграју у дворани у Лакташима.

Због ратних сукоба на Блиском истоку млади кошаркаши израелске Бнеи Херцлије нису у могућности да допутују у Лакташе, а умјесто њих у борбу за трофеј ФИБА Лиге шампиона кренуће јуниорска селекција бањалучког Борца.

„Осјећања су помијешана. Жао ми је што је због више силе израелска екипа морала да откаже свој долазак, али с друге стране нам је изузетно драго што смо добили прилику да их замијенимо.

Посебно бих истакао да су управе КК Борца и Игокее реаговале брзо и ефикасно, на чему им дугујемо велику захвалност, као и ФИБА-и на указаном повјерењу и шанси коју смо добили.

Ово је уједно и велика сатисфакција, али и изазов за наш клуб и наш тим. Очекује нас значајно искуство, а ми смо спремни да на терену покажемо свој квалитет. Иако имамо мало времена за припрему, вјерујем да можемо равноправно да се носимо са ривалима у групној фази“, рекао је Жарко Милаковић, тренер јуниорске селекције бањалучког Борца.

“Црвено плави” тако ће заиграти у групи А у којој су још Нимбурк и Коретек Остенде.

