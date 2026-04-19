Бањалука остала без још једног дрвореда, градске власти поручиле: "Све је у реду"

Брига о зеленилу или нови екоцид након што је прије неколико дана уз обалу Врбаса уклоњено 25 здравих стабала дрвећа на мјесту гдје ће бити прављено шеталиште. Нема још једног дрвореда у Бањалуци. У насељу Нова варош, у улици Милана Радмана градске власти увјеравају да ће све бити у реду, еколози су забринути, грађане ионако нико ништа не пита.