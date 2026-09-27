Још ништа од електричних аутобуса: Бањалука их тестира, Љубљана добија

Аутор:Валерија Илић
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Тестни електрични аутобуси који су у уторак представљени Бањалучанима, кроз који дан требало би да стигну у град за који су и намијењени - Љубљану. Град их није купио, каже одборник бањалучке Скупштине Богољуб Зељковић.
"Мени је драго да је електрични аутобус дошао у Бањалуку, али ми је жао што ће тај електрични аутобус за неколико дана да напусти Бањалуку, он је овдје у пролазу иде у Љубљану, то је била тестна вожња, ја колико сам упознат то су приватници који врше јавни превоз купили и наручили одређени број аутобуса, дакле град Бањалука са тим нема никакве везе", рекао је Богољуб Зељковић, одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука.
Градоначелник Бањалуке истиче како је за овај и пројекат у овој фази до сада издвојено око милион марака за све тестне аутобусе, стајалишта, апликацију и саобраћајне сигнализације.
"Према томе, има једна велика ставка јавни превоз и унапређење јавног превоза и на тој ставци постоји износ од око 10-15 милиона марака за разне ставке, а ја у оквиру своје потрошачке јединице могу да искористим мало своја овлаштења и онда ми направимо и намјестимо да то овако функционише", рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Зељковић с друге стране тврди да аква ставка у буџету није постојала.
"Сама најава градоначелника о куповини електричних аутобуса је поприлично неозбиљна, јер град нема предузеће које може да управља са тим. Ми у буџету Града немамо ту ставку набавке електричних аутобуса за ову годину, дакле да је град желио то да набави то би се морало наћи у буџету града да постоји тачно та ставка – то не постоји, да ли је град то урадио не могу са сигурношћу да кажем", каже Зељковић.
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У јавности су се појавиле бројне дилеме о оправданости оваквог концепта превоза, али градоначелник поручује да су рјешења заснована на студији јавног превоза коју су израдили регионални стручњаци. Ипак, стручњаци које смо ми питали имају подијељена мишљења. Декан Саобраћајног факултета Данислав Драшковић сматра да све иновације које могу унаприједити систем треба подржати, али упозорава да нова возила не могу функционисати изоловано од постојеће мреже јавног превоза.
"Тај хибридни трамвај и еко бус не могу бити једини дио система, то је дио система који треба да попуни неке капацитете, али ја не знам како ће се то имплементирати у смислу што то већ постоје неки превозници, правни субјекти, који то раде по уговору", рекао је Данислав Драшковић, декан Саобраћајног факултета Паневропског универзитета "Апеирон".
Сличног става је и стручњак за безбједност Миленко Јаћимовић. Подсјећа да свака новина у јавном превозу мора проћи неопходне процедуре, анализе и тестирања прије него што постане дио редовног саобраћаја.
"Све су то неки елементи које прије увођења у експлоатацију као возила јавног градског превоза путника, морамо урадити, нпр. ово све личи на један маркетинг и по нашим информацијама, и ти трамваји на точковима и аутобуси су само изнајмљени до избора, избора се враћају у своје матичне земље", рекао је Миленко Јаћимовић, стручњак за безбједност саобраћаја.
Када ће и хоће ли електрични аутобуси званично постати дио јавног превоза, још није познато. За сада су се на бањалучким цестама само тестирали за други град.
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