Logo
Large banner

Радницима СЦ Борик касне плате, пријете обуставом рада

Извор:

АТВ

15.09.2025

19:40

Коментари:

0

Александар Тадић већ годинама је запослен као курир у СЦ Борик, а овај ратни војни инвалид неочекивано се нашао у великом проблему.

Александар је један од 88 радника СЦ Борик који су, редом истичу, непријатно изненађени одлуком надлежних у градској управи да им обуставе исплату плата. То се, кажу, није десило пуних 30 година, а немајући куд најављују штрајк.

Уколико би се ове најаве обистиниле велики ударац би претрпјели они којима је Борик спортска кућа. 45 бањалучких клобова који броје хиљаде спортиста свих узраста изгубили би мјесто за тренинг и одигравање утакмица.

Из градске управе поручују да је проблем настао због, како наводе, самовољног подизања плата у СЦ Борик и Центру за социјални рад.

Дан српског јединства

Република Српска

Република Српска и Србија обиљежиле данас Дан српског јединства

''Прилив новца у буџету није довољан да би се плате повећавале, поготово не у овом тренутку и без озбиљне финансијске анализе, те без сагласноти оснивача - Града Бање Луке и градоначелника. Потребно је да се разговара јер би се тада могло пронаћи рјешење, а самовољно подизање плата штети свима'', казали су из Градске управе.

Док се ово клупко не расплете, радници су без плата, а спортским клубовима пријети обустава активности у објектима дворане Борик.

Подијели:

Таг:

plate

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Испливао прљав веш из свлачионице Јунајтеда, клуб направио неочекиван потез

Фудбал

Испливао прљав веш из свлачионице Јунајтеда, клуб направио неочекиван потез

2 ч

0
Ђани преварен у Македонији: Умјесто водитељке сачекао га човјек у доњем вешу

Сцена

Ђани преварен у Македонији: Умјесто водитељке сачекао га човјек у доњем вешу

2 ч

0
Република Српска и Србија обиљежиле Дан српског јединства

Република Српска

Република Српска и Србија обиљежиле Дан српског јединства

2 ч

0
Будући министар за научнотехнолошки развој Републике Српске Синиша Каран

Република Српска

Каран: Будућност Српске се пише у образовним институцијама

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

32

Један јако чудан Гинисов рекорд

21

22

Огласио се МУП о убиству код Обреновца: Срђану одређен притвор, ево шта му се ставља на терет

21

17

Ковачевић: Српска показује солидарност са америчким народом

21

16

Централне вијести - 15.9.2025.

21

14

Срушен дрон над резиденцијом предсједника Пољске у Варшави

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner