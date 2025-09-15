Радницима СЦ Борик касне плате, пријете обуставом рада

Извор:
АТВ
15.09.2025
19:40
Коментари:0
Александар Тадић већ годинама је запослен као курир у СЦ Борик, а овај ратни војни инвалид неочекивано се нашао у великом проблему.
Александар је један од 88 радника СЦ Борик који су, редом истичу, непријатно изненађени одлуком надлежних у градској управи да им обуставе исплату плата. То се, кажу, није десило пуних 30 година, а немајући куд најављују штрајк.
Уколико би се ове најаве обистиниле велики ударац би претрпјели они којима је Борик спортска кућа. 45 бањалучких клобова који броје хиљаде спортиста свих узраста изгубили би мјесто за тренинг и одигравање утакмица.
Из градске управе поручују да је проблем настао због, како наводе, самовољног подизања плата у СЦ Борик и Центру за социјални рад.
