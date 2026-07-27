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Бурно на Дому народа: "Опозиција из Српске мора да слиједи ставове СДА"

Аутор:

Бранка Дакић
27.07.2026 11:44

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Дом народа Парламентарне скупштине БиХ Клуб Срба
Фото: ATV

Бурно је и данас у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ. Почела је хитна сједница на чијем дневном реду је буџет БиХ за ову годину у износу од 1,58 милијарди марака, али делегати дуже од пола часа расправљају о хитној процедури, а пале су и тешке ријечи и међусобне оптужбе.

Највише их је било на релацији између делегата Клуба Бошњака и предсједавајућег Дома народа, Драган Човића, јер су бошњачки делегати и на овој сједници замјерили Човићу то што није дозволио расправу о дневном реду, односно могућност допуне дневног реда.

Међусобних оптужби било је и између замјеника предсједавајућег Дома народа, Николе Шпирића и делегата из опозиције из Републике Српске. Наиме, ПДП-ов делегат, Ненад Вуковић, токо расправе је рекао да није за хитну процедуру о буџету БиХ, јер у том случају не постоји могућност амандмана, на шта му је Шпирић одговорио да опозиција из Српске мора да слиједи став СДА.

Предсједавајући, Драган Човић, замолио је делегате да се суздрже од сувишних коментара и да се врате на расправу о дневном реду.

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Тагови :

Дом народа

Никола Шпирић

Драган Човић

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