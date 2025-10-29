Дебевец и Мехмедагић одбили да се изјасне о кривици

29.10.2025
10:20
Коментари:0
Суспендовани предсједник Суда БиХ Ранко Дебевец и бивши директор ОБА Осман Мехмедагић Осмица данас су у Суду БиХ одбили да се изјасне о кривици по оптужници Тужилаштва БиХ која их терети за више кривичних дјела, укључујући уништавање судских аката и незаконито прислушкивање.
Адвокати оптужених навели су да су то учинили из процесних разлога, јер Суд БиХ још није донио одлуку о надлежности и преносу поступка.
Након што су одбили да се изјасне, судија Далида Бурзић, која води предмет, по службеној дужности констатовала је да се оптужени изјашњавају да нису криви, преносе федерални медији.
Осим Дебевеца и Мехмедагића, у предмету познатом као "прислушкивање" оптужен је и Милисав Пијук, запослени у Суду БиХ.
Након рочишта о изјашњењу о кривици, Суд БиХ ће одлучити који ће суд бити надлежан за вођење поступка.
У оптужници је наведено да су Дебевец и Мехмедагић ставили под телекомуникациони надзор телефонске бројеве дежурних судија Суда БиХ и истражилаца Тужилаштва БиХ, чиме су незаконито прибављали информације из истрага које су се против њих водиле.
Хроника
Трагедија у Тузли: Лифт усмртио мушкарца у тржном центру
Тужилаштво тврди да је Дебевец наложио службеници Суда да тајне акте изнесе и уништи. Према доказима, она је документе однијела у Дебевчеву викендицу и спалила их у роштиљу.
Ријеч је о 51 акту, од којих се 29 односи на прислушкивања из 2022. године. Ниједан од тих докумената, наводи оптужница, није био евидентиран у књигу тајних података.
Тужилаштво сматра да су оптужени злоупотријебили положаје како би себи прибавили корист у виду информација из истрага, те да су тиме угрозили рад институција и повјерљивост правосудног система БиХ.
БиХ
2 ч0
БиХ
2 ч0
БиХ
13 ч0
БиХ
15 ч0
Најновије
Најчитаније
11
06
11
02
11
02
10
57
10
44
Тренутно на програму