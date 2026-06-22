ПДВ пријаве као и до сад: УИО неће поштовати забрану агенције за заштиту личних података

Аутор:Андреа Јаглица
Коментари:0
ПДВ за јун биће наплаћен на основу електронских пријава поднесених до 10. јула које садрже електронске потписе овјерене у Управи за индиректно опорезивање, то је план Управе потврђен за АТВ. Управа очекује од свих обвезника који имају дигитални квалификован потпис да и ПДВ и царинске провозне пријаве поднесу као и до сада – са електронским потписом.
Такође, Управа ће наставити да поступа и по свим новим захтјевима за издавање дигиталног квалификованог потписа, јер се ради о законској обавези обвезника индиректних пореза, наглашавају у УИО. Преведено, Управа за индиректно опорезивање неће поступити по рјешењу Агенције за заштиту личних података БиХ. Умјесто тога, поднијеће тужбу пред Судом БиХ за покретање управног спора против рјешења Агенције и тражити да Суд одреди привремену одгоду извршења рјешења до коначне одлуке.
"Уколико се то онемогући, то ће заиста проузроковати огромне проблеме како Управи за индиректно опорезивање, тако и самим обвезницима на начин да ће они прекршити законе постојеће и практично може доћи и до нарушавања прикупљања прихода по основу индиректних пореза", рекао је Ратко Ковачевић, начелник Одјељења за комуникације у Управи за индиректно опорезивање БиХ.
Вјерују у Управи да ће Суд БиХ препознати озбиљност ситуације, сматрају да су у праву, изненађени су рјешењем Агенције за заштиту личних података, наглашавају да су заштиту података као овјерилац електронских потписа испоштовали тако што су прикупили сагласности својих обвезника да ће јединствене матичне бројеве користити искључиво и само за потребе дигиталног квалификованог потписа. Одгоду извршења рјешења Агенције призивају и привредници.
"Мислим да ће бити техничких проблема. Оно што смо ми у Привредној комори дошли до неких информација говори о томе да је велика конфузија и да се покушавају дати информације које су доступне. Нажалост, мислим да се тај датум мора пролонгирати", рекао је Александар Љубоја, директор Подручне привредне коморе Бањалука.
Очекујемо да послодавци имају прилику да подносе пријаве као и до сада, порука је и Уније послодаваца Републике Српске. Чекају информације од Управе за индиректно опорезивање.
"Очекујемо од Управе за индиректно опорезивање једно тумачење како да превазиђемо ову ситуацију и у коначници очекујемо да поступак дигиталног подношења, електронског подношења пријава се настави у досадашњој форми јер у супротном можемо довести цјелокупан систем у питање", рекао је Саша Аћић, директор Уније послодаваца Републике Српске.
Информације од УИО чекају и рачуновође. Уколико не добију другачија упуства од Управе, од 1. јула настављају с електронским пријавама као и до сада.
"Немамо никакву информацију. Такође, и ми смо о томе обавијештени само путем електронских медија. Уколико се појави неко званично обавјештење, наравно да ћемо се прилагођавати томе, а тренутно поступамо као и до сада. Немамо буквално никакву званичну информацију од стране Управе за индиректно", рекла је Бојана Зец, рачуновођа.
Управа за индиректно опорезивање увела је електронски потпис као обавезан дио електронске пријаве царина и ПДВ-а средином 2023. године, када је донесено Упуство о подношењу пријаве за порез на додану вриједност употребом квалификоване електронске потврде. Годинама прије тога, тачније од јануара 2019-те, ПДВ и царински обвезници пријаве су такође подносили електронски, само што су те пријаве морале да садрже скениран пријавни лист с печатом и својеручним потписом. Управа за индиректно опорезивање у јулу планира да прикупи око 900 милиона марака индиректних пореза из јуна ове године. Није познато да ли је и на који начин могуће да се систем пријављивања врати на подешавања без електронског потписа.
Познато је, међутим, да би, у случају да електронско подношење пријава буде потпуно заустављено, Управа могла да прикупи укупно 0 марака прихода од пореза, будући да тренутна регулатива не познаје ниједан други начин подношења ПДВ и царинских пријава осим електронског. А нула марака прихода Управе за индиректно опорезивање БиХ само у једном мјесецу отприлике значи: проблеме с исплатом мање-више свега из буџета на свим нивоима у БиХ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
3 ч1
БиХ
5 ч0
БиХ
7 ч1
БиХ
8 ч1
Најновије
20
34
20
28
20
20
20
18
19
58
Тренутно на програму