Андрић: Очекујемо да ћемо годину завршити са пребаченом планском производњом

Аутор:АТВ
Коментари:0
ХЕ на Дрини у поређењу са истим периодом претходне године захваљујући доброј хидролошкој ситуацији, доброј организацији и погонској спремности остварили су за двије трећине већи динамички план производње.
Од планираних 910 GWh у првих пет мјесеци произвели су око 600 GWh часова, што је раст у односу на претходне двије године.
-У наставку године хидрологија је нешто слабија, тако да сада имамо мању производњу од оне планиране. Претходни мјесец је био на 70 одсто производње. Једноставно речено за ових пет мјесеци смо поизвели двије трећине нашег годишњег плана, што значи да нам преостаје да у наредних седам мјесеци произвдемо још једну трећину од планиране производње да би испунили план. Реално очекујемо да ће то до краја године бити и значајно више, да ћемо задржати сву погонску спремност. Очекујемо да ћемо годину завршити са пребаченом планском производњом - рекао је Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.
На ХЕ Вишеград редовно се производе све активности у складу са динамичким планом производње. У току је припремна фаза за ремонтне активности које трају три мјесеца на три генератора. Годишњи ремонт почиње 1. јула и траје до краја септембра. Радове изводи техничко особље ХЕ Вишеград.
Андрић додаје да и даље постоје проблеми са преносном мрежом:
-Што се тиче стандардних проблема и даље их имамо са преносном мрежом и свим другим факторима који се не рјешавају. Такве ставри превазилазимо захваљујући искуству и спремности нашег командног особља које управља електраном и захваљујући диспечерима у нашем матичном предузећу. Када дође до ванредних ситуација онда слиједи усаглашавањае и проналажење оптималног стања. И даље изражавам наду и увјерење да ће се у скорије вријеме ријешити проблем пренапона у мрежи јер то не погађа само ХЕ Вишеград него цијели електро-енергетски систем и што је најважније у неким моментима онемогућава пласирање произведене електричне енергије ка потрошачима или ка извозу. Дешавају се моменти да имамо могућност да производимо електричну енергију али због стања у мрежи, односно тих пренапона нисмо у могућности да ту енергију пласирамо до крајњих потрошача- рекао је он и додао:
-И даље ћемо наставити са праћењем свих параметара током рада ХЕ, како би предуприједили потенцијалне проблеме, што је и стални задатак свих нас на ХЕ. Прошли мјесец смо имали значајне активности на занаљању одређене опреме, а свакако у наредном периоду нас чекају и неки већи захвати на опреми. У први план морамо ставити набавку и замјене генераторских прекидача за шта већо дређени период вршимо припреме - закључио је на крају Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград..
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
13
10
13
04
12
50
12
47
12
45
Тренутно на програму