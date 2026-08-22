"Ангажманом републичких и општинских институција олакшан живот инвалиду Жељку Пајићу"

Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик посјетио је данас у мјесту Бранешци код Челинца инвалида и бившег борца Војска Републике Српске Жељка Пајића до чије куће је ангажманом републичких институција, предузећа "Путеви Републике Српске и општине асфалтирано 550 метара пута, што ће му олакшати живот.
Заједно са Додиком, Пајића су посјетили директор "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић и начелник Челинца Владо Глигорић.
Предсједник Милорад Додик рекао је да је прије два мјесеца сазнао за случај Жељка Пајића, који због макадамског пута није могао колицима нигдје да се креће.
"Ево, асфалтирали смо пут и вјерујем да је на овај начин Пајићев живот промијењен набоље. Ово је Република Српска дужна, ми сматрамо да Српска треба да уради за сваког човјека све што може. Тако и чинимо", рекао је Додик новинарима.
Додик је захвалио Пајићу за храброст коју показује у отежаним околностима и што наставља да се бори, као и добрим људима из Челинца, те осталима са републичког нивоа, начелнику, директору "Путева Српске", који су учинили напор да дође до реализације овог пројекта за мање од два мјесеца.
Начелник Челинца Владо Глигорић истакао је да је важна подршка Владе Републике Српске за многе пројекте у овој општини, укључујући и овај у Бранешци.
"У сарадњи са грађевинским одбором из мјесне заједнице Бранешци, уз подршку локалне заједнице и Републике, успјели смо да реализујемо овај пројекат и да допринесемо већој мобилности Пајића, али и осталих чланова домаћинстава која гравитирају овом путу", рекао је Глогорић.
Он је навео да се на више од десет локација у Челинцу реализују слични пројекти - од водоснабдијевања до уређења центра града, изградње моста, улагања у предшколско, основношколско и средњошколско образовање.
"Оно што је охрабрујућа ствар јесте да Челинац постаје лијепо мјесто за живот, да у њега досељавају људи из неких других локалних заједница. Чак имамо и ситуацију да нам се одређен број суграђана враћа из иностранства", рекао је Глигорић.
Пајић је захвалио свима који су учествовали у овом пројекту, првенствено предсједнику Додику, којег је позвао да настави да се бори за Српску.
Он је рекао да му је драго да су његови апели дошли на праву адресу и што је данас поново мобилан.
Пајић је указао да је неопходно препознати приоритете да би друштво и држава функционисали, те да се не смију заборавити инвалиди, немоћни и њихове породице.
Наводећи да је радио у више држава, Пајић је рекао да је српски народ интелигентан и можда међу најспособнијим у Европи, те поручио да треба да буде сложан јер у томе лежи снага.
"Замолио бих све суграђане да се једном освијестимо, да нађемо у себи мир, да будемо сложни, и да кренемо путем сложне организације бољитка. Ако то не будемо учинили, брзо ћемо се срушити", поручио је Пајић.
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
Најчитаније
11
51
11
39
11
33
11
13
11
12
Тренутно на програму