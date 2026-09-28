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Доживите скровите чари Херцеговине: Трка кроз дивљину која одузима дах

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28.09.2026 11:50

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Црвено-врни квад паркиран на планини.
Фото: Pexels/White Noiise

Природна богатства Херцеговине још увијек су недовољно истражена, а посебно њен скровити, али фасцинантни невесињски и зеленгорски дио који крије нетакнуте пејзаже праве дивљине.

Управо због тога, "НОА Морине" отвара потпуно нову димензију за све љубитеље природе и адреналина, нудећи да ове атракције обиђу на заиста посебан и непоновљив начин.

Из Туристичке организације Републике Српске преносе кључне детаље ове адреналинске понуде за све домаће и стране пустолове:

Незаборавни обилазак омогућен је уз квад моторе, крос-моторе и снажна Оффроад теренска возила.

Са "НОА Морине" добијате прилику да упознате и лично доживите сурову и величанствену љепоту Херцеговине као праву животну пустоловину.

Детаљи и резервације: Све информације о рутама и аранжманима доступне су на званичној презентацији noa-morine.com.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ТОРС

Туризам

Туристичка организација Републике Српске

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