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Гради се транссрпска магистрала од Новог Града до Београда

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 19:33

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Гради се транссрпска магистрала од Новог Града до Београда
Фото: ATV

Република Српска улази у највећи инвестициони циклус. Од Новог Града до Београда гради се транссрпска магистрала.

Предсједник Владе Саво Минић истиче да је Република Српска једно огромно градилиште- озваничен је почетак изградње треће траке преко Романије, а већ сутра се отварају још три или четири тендера у вези са рехабилитацијом путева.

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Тагови :

Милорад Додик

Саво Минић

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