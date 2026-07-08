Гради се транссрпска магистрала од Новог Града до Београда

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска улази у највећи инвестициони циклус. Од Новог Града до Београда гради се транссрпска магистрала.
Предсједник Владе Саво Минић истиче да је Република Српска једно огромно градилиште- озваничен је почетак изградње треће траке преко Романије, а већ сутра се отварају још три или четири тендера у вези са рехабилитацијом путева.
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