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ХЕ Вишеград даје директну подршку одржавању културних и спортских манифестација у тој општини

Аутор:

АТВ
08.06.2026 12:41

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Хидроелектрана на Дрини, Хидроелектрана Вишеград
Фото: АТВ

Као друштвено одговорно предузеће ХЕ на Дрини су регулатор свих збивања у општини Вишеград.

Активни су у области спорта, културе и умјетности. Граде нове, реновирају старе објекте од изузетног друштвеног значаја, а помажу старе и младе у свим сферама живота.

-Вишеград је изузетно развијено туристичко мјесто које великим дијелом туризма ослоњено на ријеку Дрину и све њене природне љепоте. Да би се бројне манифестације спроводиле у граду, неопходно је и да ХЕ да своје учешће и као друштвено одговорно предузеће у директној подршци одржавања тих манифестација али и за прилагођавање нивоа ријеке да би се те манифестације могле одржавати - рекао је Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.

-У сарадњи са организаторима, најчешће локалним организацијама, на вријеме планирамо, уколико постоји могућност, водостај ријеке Дрине. На примјер, приликом скокова са ћуприје неопходно је да ријека буде заустављена ради безбједности скакача и многих других манифестација - додао је он.

-Данас почиње Вишеградска стаза, манифестација која је посвећена нашем нобеловцу Иви Андрићу на којег смо сви поносни. Тој манифестацији је заједно са општином Вишеград и сама ХЕ дала изузетно велику подршку - рекао је Андрић, који је указао и на значај реконструкције моста на ријеци Рзав:

-Могли сте да се увјерите у радове на реконструкцији на ријеци Рзав, непосредно уз управну зграду ХЕ Вишград, која је на самом ушћу у ријеку Дрину. Тај мост је у власништву ХЕ Бајина Башта, као њихов један помоћни преградни профил. Уз бројне договоре и сарадњу са људима из саме ХЕ Бајина Башта па све и до предсједника Владе Србије, заједно и са нашим премијером и Милорадом Додиком направљен је тај искорак да се приступи реконструкцији и замјени тог моста. Ту рекострикцију финансира ХЕ Бајина Башта, а све у сарадњи са ХЕ Вишеград и Општином Вишеград. То ће бити један значајан реализован пројекат у Вишеграду који ће бити на користи свих становника Вишеграда у свакодневном фунцкионисању, али и туристима који у све већем броју посјећују Вишеград.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Дарко Андрић

Вишеград

Хидроелектрана Вишеград

Дрина

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