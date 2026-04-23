Logo
Large banner

Колико падавине утичу на биланс и пословне резултате "ХЕ на Дрини"?

Аутор:

АТВ
23.04.2026 21:08

Коментари:

0
Tок ријеке Дрине испред бетонске бране ХЕ Вишеград. У фокусу су масивни потпорни зидови објекта и дио постројења, док се у позадини виде стрма брда прекривена густом шумом под дневним свјетлом.
Фото: АТВ

Колико падавине утичу на биланс и пословне резултате Хидроелектране на Дрини говори и чињеница да је ово предузеће усљед повољне хидрометеоролошке ситуације, средином априла већ испунило половину од укупно планираног резултата.

Како наводе из овог предузећа, до половине априла 2026. године је остварено скоро 480 гигават часова.

"Ми смо у претходне двије године завршавали производњу са нешто мало више од 700 гигават часова електричне енергије. Данас на половини априла биљежимо 476 гигават часова. Фактички, за трећину године смо испунили пола укупног планираног резултата", рекао је директор предузећа „Хидроелектране на Дрини“ Вишеград Недељко Перишић.

А колико недостатак воде може да поквари све планове, говори чињеница да, усљед мањка падавина, прошле године није испуњен ни основни план.

"Имамо ситуацију да прошле године усљед недостатка воде и падавина фактични нисмо ни основни план успјели да задовољимо", рекао је Перишић.

Хидроелектране на Дрини производе готово трећину електричне енергије у Републици Српској у овом тренутку.

"У овом тренутно смо на неких 130 одсто извршења плана и осјећам једну дозу поноса. Ми смо најбољи и најуспјешнији произвођач електричне енергије у Српској. У овом тренутку 30 укупно произведене електричне енергије у систему електропривреде Републике Српске долази са нашег енергетског објекта. Нисмо једини кључни, и остали произвођачи су битни, систем је тако конципиран да су сви актери веома битни", рекао је Перишић за РТВИС.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ХЕ на Дрини

Недељко Перишић

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

10

04

Механизам у Хагу: У случају Младића донијети судску одлуку на основу посебних околности случаја

09

41

Предат захтјев за пуштање генерала Младића на лијечење у Србији

09

25

Општина у Српској финансира матурске прославе

09

17

Старински сок је хит за мршављење: Пијте га сваког дана да бисте убрзали метаболизам

09

13

Трамп планира да позове Путина на самит у Мајамију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner