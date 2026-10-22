Модернизација ХЕ на Дрини: Планирана замјена генераторских прекидача и растављача

Аутор:АТВ редакција
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Модернизација постојећих производних објеката ХЕ на Дрини је у инвестиционим плановима предузећа, потврдио је за АТВ извршни директор за инвестиције и развој Лазо Чаркић.
У оквиру тих активности предвиђена је замјена генераторских прекидача и генераторских растављача.
Према Чаркићевим ријечима, инвестициона улагања планирана за 2026. и 2027. годину обухватају реконструкцију и модернизацију постојећих објеката, изградњу нових капацитета и друга улагања у инфраструктуру.
На тај начин „Хидроелектране на Дрини“, поред редовне производње електричне енергије, планирају и активности усмјерене на даљи развој својих производних објеката.
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