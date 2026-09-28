Незаборавна авантура на Романији: "Соколов пут" диже адреналин на максимум

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Црвених стијена на Романији свечано је отворена "Виа Ферате-Соколов пут", што представља дио великог пројекта "Enjoy Sarajevo-Romanija region" који финансира Европска унија, а чији је носилац Туристичка организација Јахорина.
Из Туристичке организације Републике Српске (ТОРС) наглашавају да је ова атракција пројектована тако да понуди врхунски адреналински доживљај свим посјетиоцима.
"Виа Ферате", односно осигурана стаза по стијенама уређена челичним помагалима, намијењена је широком кругу посјетилаца, а посебно онима који немају претходног алпинистичког искуства:
Дужина ове ферате износи 350 метара и опремљена је са два атрактивна висећа моста.
Из ТОРС-а су истакли да ова стаза представља потпуно јединствену туристичку атракцију у читавој Босни и Херцеговини.
Захваљујући подршци Европске уније и заједничком раду туристичких организација, Романија је добила садржај по свим свјетским стандардима авантуристичког туризма.
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