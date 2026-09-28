Logo

Незаборавна авантура на Романији: "Соколов пут" диже адреналин на максимум

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
28.09.2026 11:44

Коментари:

0
Планинари на подручју Црвених стијена на Романији свечано
Фото: ТОРС

На подручју Црвених стијена на Романији свечано је отворена "Виа Ферате-Соколов пут", што представља дио великог пројекта "Enjoy Sarajevo-Romanija region" који финансира Европска унија, а чији је носилац Туристичка организација Јахорина.

Из Туристичке организације Републике Српске (ТОРС) наглашавају да је ова атракција пројектована тако да понуди врхунски адреналински доживљај свим посјетиоцима.

"Виа Ферате", односно осигурана стаза по стијенама уређена челичним помагалима, намијењена је широком кругу посјетилаца, а посебно онима који немају претходног алпинистичког искуства:

Дужина ове ферате износи 350 метара и опремљена је са два атрактивна висећа моста.

Из ТОРС-а су истакли да ова стаза представља потпуно јединствену туристичку атракцију у читавој Босни и Херцеговини.

Захваљујући подршци Европске уније и заједничком раду туристичких организација, Романија је добила садржај по свим свјетским стандардима авантуристичког туризма.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ТОРС

Романија

Туристичка организација Републике Српске

Туристичка дестинација

Коментари (0)

Више из рубрике

Колико ће трајати Михољско љето? Ово су прогнозе метеоролога

Друштво

Колико ће трајати Михољско љето? Ово су прогнозе метеоролога

1 д

0
Црква

Друштво

Игуманија открила зашто се клетва враћа ономе ко је изговара

1 д

0
Михољско љето у пуном сјају: Ево какве нас температуре очекују

Друштво

Михољско љето у пуном сјају: Ево какве нас температуре очекују

1 д

0
Новац еври

Друштво

Држављанин БиХ папрено кажњен при уласку у Хрватску

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

23

00

Додик: Минић и Цвијановићева знају како да се боре за интересе Српске

22

32

Мирхад Чехић из БиХ убијен на бувљаку у Америци

22

31

Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

22

21

Додик: До 2030. године биће осам милијарди инвестиција у Републици Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима