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Отпад који Дрином стиже до Вишеграда зауставља се прије бране: Ево како штите хидроелектрану

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20.10.2026 13:58

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Плутајући отпад на ријеци Дрини
Фото: АТВ БЛ

Плутајући отпад који горњим током Дрине стиже до Вишеграда представља проблем за рад хидроелектране, због чега „Хидроелектране на Дрини“ спроводе редовне активности његовог прикупљања и уклањања.

Како је за АТВ потврдио руководилац Службе за обезбјеђење и унапређење квалитета животне средине Дарко Фргања, предузеће је на удаљености од око два километра узводно од бране поставило посебну ланчаницу која зауставља плутајући отпад.

Њена улога је да задржи и акумулира отпад који долази горњим током ријеке, како би се спријечило угрожавање рада постројења.

Радници „Хидроелектрана на Дрини“ редовно и континуирано чисте ланчаницу и уклањају прикупљени отпад.

Поред активности на самом терену, у претходном периоду одржано је и више састанака са представницима хидроелектрана, општина и надлежних министарстава, на којима је разматрана ова проблематика.

Из предузећа посебно истичу сарадњу са Хидроелектраном „Бајина Башта“, чија је помоћ имала позитивне ефекте приликом санирања штете.

Постављена ланчаница и њено редовно чишћење представљају мјере којима „Хидроелектране на Дрини“ настоје да спријече негативан утицај плутајућег отпада на рад производних постројења.

Проблем отпада који пристиже горњим током ријеке захтијева континуирано ангажовање, а сарадња хидроелектрана и надлежних институција један је од начина за његово рјешавање.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

ХЕ Вишеград

отпад на Дрини

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