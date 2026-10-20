Отпад који Дрином стиже до Вишеграда зауставља се прије бране: Ево како штите хидроелектрану

Аутор:АТВ редакција
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Плутајући отпад који горњим током Дрине стиже до Вишеграда представља проблем за рад хидроелектране, због чега „Хидроелектране на Дрини“ спроводе редовне активности његовог прикупљања и уклањања.
Како је за АТВ потврдио руководилац Службе за обезбјеђење и унапређење квалитета животне средине Дарко Фргања, предузеће је на удаљености од око два километра узводно од бране поставило посебну ланчаницу која зауставља плутајући отпад.
Њена улога је да задржи и акумулира отпад који долази горњим током ријеке, како би се спријечило угрожавање рада постројења.
Радници „Хидроелектрана на Дрини“ редовно и континуирано чисте ланчаницу и уклањају прикупљени отпад.
Поред активности на самом терену, у претходном периоду одржано је и више састанака са представницима хидроелектрана, општина и надлежних министарстава, на којима је разматрана ова проблематика.
Из предузећа посебно истичу сарадњу са Хидроелектраном „Бајина Башта“, чија је помоћ имала позитивне ефекте приликом санирања штете.
Постављена ланчаница и њено редовно чишћење представљају мјере којима „Хидроелектране на Дрини“ настоје да спријече негативан утицај плутајућег отпада на рад производних постројења.
Проблем отпада који пристиже горњим током ријеке захтијева континуирано ангажовање, а сарадња хидроелектрана и надлежних институција један је од начина за његово рјешавање.
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