План пребачен у јануару, фебруару и августу: Лоша хидрологија смањила производњу ХЕ на Дрини

Аутор:АТВ редакција
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С друге стране, током преосталих шест мјесеци производња је била испод плана, првенствено због неповољних хидролошких прилика.
Упркос осцилацијама у производњи, предузеће је током првих девет мјесеци године остварило више од три четвртине планиране годишње производње електричне енергије.
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