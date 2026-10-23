Logo

План пребачен у јануару, фебруару и августу: Лоша хидрологија смањила производњу ХЕ на Дрини

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
23.10.2026 08:10

Коментари:

0
Хидроелектране на Дрини, Вишеград
Фото: АТВ

С друге стране, током преосталих шест мјесеци производња је била испод плана, првенствено због неповољних хидролошких прилика.

Упркос осцилацијама у производњи, предузеће је током првих девет мјесеци године остварило више од три четвртине планиране годишње производње електричне енергије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ХЕ на Дрини

Вишеград

Хидроелектрана Вишеград

Коментари (0)

Више из рубрике

Књига

Друштво

Министарство расписало Јавни конкурс за откуп књига објављених у Републици Српској

1 ч

0
тест задатак контролни испитивање

Друштво

Нова правила од 1. новембра Њемачкој: Тест из језика више неће моћи да се положи као до сада

2 ч

0
Становници мјесне заједнице Распоточје код Зенице суочавају се с проблемом појаве дивљих свиња које долазе до њихових кућа, улазе у дворишта и причињавају материјалну штету.

Друштво

Дивље свиње се одомаћиле па праве неред, мјештани забринути

2 ч

0
Смртна казна точак смрти

Друштво

Смртне казне кроз историју: Од древних погубљења до метода које се и данас користе

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

45

"Волво" отпушта 2.500 радника

11

45

Билећанин подизао новац од превара, па ”зарадио” оптужницу

11

44

Смијењен шеф крим полиције, снимак насиља га коштао фотеље

11

42

Рат се наставља до потписивања новог нуклеарног споразума

11

38

Божовић и Калуђеровић: Вријеме је да тробојка добије мјесто које заслужује у Црној Гори

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима