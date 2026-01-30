Logo
Подкаст „BACK TO SRPSKA SA SAŠOM ČAĐO“ доноси приче о повратку, мотивима и новим почецима

30.01.2026

15:12

Ускоро почиње емитовање подкастa „Back to Srpska sa Sašom Čađo“, серијала разговора посвећеног људима који су, након живота и рада у иностранству, донијели одлуку да се врате у Републику Српску и овд‌је наставе свој живот.

Кроз личне и аутентичне приче гостију, подкаст се бави разлозима повратка, личним и професионалним прекретницама, али и реалним изазовима и приликама које повратак носи. Саговорници говоре о мотивима који су их навели да се врате, о шансама за запошљавање, покретању бизниса, оснивању породице, као и о свом виђењу квалитета живота у Републици Српској.

Подкаст води Саша Чађо, прослављена кошаркашица са богатом међународном каријером, која и сама разумије искуство живота ван граница и дилеме с којима се повратници суочавају. Њен приступ разговору омогућава отворен и искрен дијалог, без идеализације, али и без песимизма.

Циљ подкаста „Back to Srpska“ јесте да кроз стварне примјере покаже да повратак није само емотивна одлука, већ и могућа животна и професионална стратегија. Подкаст жели да инспирише, информише и охрабри оне који размишљају о повратку, али и да отвори ширу друштвену дискусију о потенцијалима Републике Српске.

Подкаст се реализује у оквиру пројекта „Назад у Српску – Back to Srpska“ који имплемeнтира Удружење грађана „Еволвис“ из Бање Луке, а подржава Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу, Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону при Министарству спољних послова Србије, Кабинет Предсједника Републике Српске и Кабинет српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић.

Епизоде ће бити емитоване на YouTube каналу Удружења, као и на друштвеним мрежама Facebook и Инстаграм.

