"Преко 4.500 пријава, највеће интересовање за набавку трактора, комбајна и пољопривредних прикључака"

Аутор:АТВ редакција
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Велики дио Аграрног буџет Републике Српске ове године усмјерен је на подршку пољопривредницима и капиталним инвестицијама, а из Агенције за аграрна плаћања кажу да је највеће интересовање влада за набавку трактора, комбајна и пољопривредних прикључака.
"Велико интересовање као и претходних година, с тим да ове године имамо преко 4.500 пријава, и сам износ резервације од 69 милион указује на велико интересовање пољопривредних произвођача", каже за АТВ Рајка Јокановић, начелник Одјељења за капиталне инвестиције Агенције за аграрна плаћања РС.
Она каже да је највеће интересовање за набавку трактора, комбајна и пољопривредних прикључака.
"Највише, као и претходих година је, интересовање за набавку трактора, комбајна и пољопривредних прикључака, тако да је за тај дио резервисано преко 30 милиона марака", рекла је Јокановић за АТВ.
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