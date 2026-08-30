Logo

Рекордне инвестиције Агенције за аграрна плаћања у Градишку и Лакташе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 13:00

Коментари:

0
Три бунта конвертибилних марака
Фото: АТВ

Агенција за аграрна плаћања Републике Српске наставља интензиван обилазак пољопривредника широм Републике Српске.

Приликом посјете Лијевчу пољу, објављени су подаци о милионским улагањима у ове локалне заједнице у посљедње четири године.

У град Градишку уложено је преко 92 милиона конвертибилних марака за преко 1.200 корисника, док је у Лакташе уложено око 22 милиона конвертибилних марака за ближе 600 корисника подстицаја.

Вршилац дужности директора Агенције Александар Трнинић поручује да ће због експанзије пољопривреде средства у будућности бити још већа.

"Аграрни буџет од 180 милиона КМ један је од највећих у држави, али због развоја пољопривреде и све већег броја младих који остају на селу, у наредним годинама он ће морати бити додатно повећан. Сасвим је сигурно да без ових подстицаја 70 одсто пољопривредника не би могло уопште да се бави пољопривредом и зато смо ту да им пружимо пуну подршку", изјавио Трнинић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лакташи

Градишка

Инвестиције

Агенција за аграрна плаћања

Александар Трнинић

Коментари (0)

Више из рубрике

У Косјерову код Лакташа, у предузећу "Дарко Комерц", седамнаестогодишњи Остоја Секимић увелико обрађује 450 хектара земље.

Друштво

Са 17 година Остоја обрађује 450 хектара земље

1 ч

0
Црвени аутомоил на ауто-путу.

Друштво

Измјена саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка

2 ч

0
Врућине не попуштају: Стижу ли нам коначно пљускови?

Друштво

Врућине не попуштају: Стижу ли нам коначно пљускови?

3 ч

0
Превозници на граници.

Друштво

Протест возача са Западног Балкана због ограничења боравка у Шенгенској зони

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

28

Нажалост, не пише нам се добро: Упозорење метео стручњака из БиХ

10

26

Борцима обезбијеђен превоз на сахрану генерала Младића

10

23

Ево због чега је Лидија Вукићевић изгубила улогу у популарној серији

10

17

Мијења се градски превоз у Бањалуци

10

12

Страдао на мјесту: Младић слетио са пута и закуцао у ограду

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима