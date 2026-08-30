Рекордне инвестиције Агенције за аграрна плаћања у Градишку и Лакташе

Аутор:АТВ редакција
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Агенција за аграрна плаћања Републике Српске наставља интензиван обилазак пољопривредника широм Републике Српске.
Приликом посјете Лијевчу пољу, објављени су подаци о милионским улагањима у ове локалне заједнице у посљедње четири године.
У град Градишку уложено је преко 92 милиона конвертибилних марака за преко 1.200 корисника, док је у Лакташе уложено око 22 милиона конвертибилних марака за ближе 600 корисника подстицаја.
Вршилац дужности директора Агенције Александар Трнинић поручује да ће због експанзије пољопривреде средства у будућности бити још већа.
"Аграрни буџет од 180 милиона КМ један је од највећих у држави, али због развоја пољопривреде и све већег броја младих који остају на селу, у наредним годинама он ће морати бити додатно повећан. Сасвим је сигурно да без ових подстицаја 70 одсто пољопривредника не би могло уопште да се бави пољопривредом и зато смо ту да им пружимо пуну подршку", изјавио Трнинић.
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