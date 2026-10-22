Скоро 100.000 КМ за порибљавање Дрине: Познато колико се рибе пушта у ријеку

Аутор:АТВ редакција
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"Хидроелектране на Дрини“ из Вишеграда настављају активности на очувању и обнављању рибљег фонда ријеке Дрине и њених притока, а вриједност порибљавања износи 93.401,10 КМ са ПДВ-ом.
Како је за АТВ потврдио руководилац Службе за обезбјеђење и унапређење квалитета животне средине Дарко Фргања, предузеће сваке године реализује активности порибљавања с циљем очувања рибљег фонда.
Порибљавање обухвата 3.000 килограма млађи шарана, величине од 150 до 300 милиметара, као и 2.200 килограма поточне пастрмке, величине од 70 до 100 милиметара.
Укупно је ријеч о 5.200 килограма рибље млађи намијењене обнављању рибљег фонда Дрине и њених притока.
Из овог предузећа истичу да ће активности порибљавања бити настављене и у наредном периоду.
Осим порибљавања, „Хидроелектране на Дрини“ током ове године реализовале су и низ других активности у области заштите животне средине.
У сарадњи са Удружењем спортских риболоваца „Ново Горажде“ организована су предавања из области заштите животне средине, чији је циљ био подизање еколошке свијести грађана.
Такође, током године реализована је обука из области заштите животне средине за све запослене у предузећу.
На овај начин, поред производње електричне енергије, „Хидроелектране на Дрини“ спроводе и активности усмјерене на очување рибљег фонда и подизање свијести о значају заштите животне средине.
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