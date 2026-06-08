Слике плутајућег отпада на Дрини понављају се из године у годину

Аутор:АТВ
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Слике плутајућег отпада на Дрини које се понављају из године у годину показују потпуни изостанак системског рјешења надлежних институција три државе. Упркос бројним обећањима и најавама из Србије и Црне Горе, ништа се суштински не мијења. Траже се системска рјешења а отпад и даље плута.
О овом проблему говорио је и Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград:
-Некада се стиче утисак као да ми производимо тај отпад, међутим ми смо међу ријеткима који брину да се отпад уклони из ријеке Дрине. Свједоци смо тих немилих сцена али можете бити свједоци свакодневног и преданог рада особља и запослених на ХЕ Вишеград на уклањању и извлачењу тог отпада из нашег језера.
Андрић такође истиче да се троше многи ресурси на рјешавање овог проблема, али да недостаје сарадња из других држава:
-Огроман новац, велики ресурси и вријеме, те јако предан труд запослених на ХЕ се троши на уклањање тог отпада, али се и даље бавимо примарно посљедицама тог проблема. Оно што би требало у наредном да буде примарно јесте да се бавимо узроком тог пробема, а то је као што сте рекли већа сарадња свих држава које су укључене у рјешавање тог проблема, односно за рјешавање узводних деопнија са којих након осцилација нивоа Дрине тај отпад буде увучен у ријеку и онда нормалним током дође на нашу ланчаницу, ту се заустави и стварају се та вјештачка плутајућа језера отпада. Постоји и велики дио природног отпада, гдје од шума и бујица и различитих других утицаја то дође на саму обалу, гдје отпад заврши у језеру и дође опет на нашу ланчаницу. Тај плутајући отпад у највећој мјери изазива и бијес и револт код јавности. Оно што је до ХЕ и у практичном смислу, и у покретању различитих иницијатива, ми радимо на максималном нивоу, али недостаје сарадња из других држава - рекао је Андрић.
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