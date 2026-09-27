ТОРС поводом Светског Дана туризма, упутила срдачне честитке

Аутор:АТВ редакција
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Туристичка организација Републике Српске (ТОРС) упутила је званичну честитку поводом Свjетског дана туризма, истичући кључну улогу ове привредне гране у савременом друштву и глобалној повезаности.
Из ТОРС-а су нагласили да се овај важан датум обиљежава са јасним циљем подизања свијести о свим аспектима које туризам носи са собом.
На својoj Фејсбук страници, Туристичка организација Републике Српске цитирала је суштину овогодишње поруке и упутила срдачне жеље:
"Свјетски дан туризма се обиљежава у циљу јачања свијести јавности о важности туризма у циљу економског просперитета, социјалне једнакости и повезаности, те заштите околине и културних добара. Срећан Свјетски дан туризма свим нашим драгим колегама, туристима и сарадницима! Такође, свима онима који желе и воле да путују."
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