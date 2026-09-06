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Заборавите на класичан одмор: Освојите планинске врхове на два точка и доживите чист адреналин

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06.09.2026 17:01

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Саобраћај се на већини путева јутрос одвија несметано, али се у току дана очекују повремене обуставе на магистралном путу од Братунца према Власеници због бициклистичке трке, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Фото: Pexel/Pavel Danilyuk

Јахорина, Требевић и Романија, заједно са сликовитим брдима и висоравнима у свом окружењу, пружају савршен сценски амбијент за све љубитеље планинског бициклизма.

Динамичан рељеф испуњен блажим и екстремним успонима, брзим низбрдицама и скривеним равницама испресецан је бројним уређеним и дивљим стазама.

Ово је прави рај за све који желе да побјегну из градске гужве и доживе праву планинску авантуру.

Да би ваш доживљај био потпун и сигуран, чланови Бициклистичког клуба "Јахорина" и Планинарско-еколошког друштва "Романија" припремили су разноврсне програме прилагођене свим нивоима кондиције.

Уз подршку стручних водича и инструктора, можете истраживати мање или више захтјевне руте које воде кроз мирисне црногоричне шуме, преко цвјетних ливада и поред бистрих планинских потока и рјечица.

Како наводе из Туристичке организације Републике Српске, планински бициклизам постаје један од главних адута љетне понуде овог региона.

У Туристичкој организацији Републике Српске такође истичу да све већи број јахоринских хотела и угоститељских објеката у своју понуду уврштава изнајмљивање опреме и организацију бициклистичких тура, чиме гостима обезбјеђују врхунски комфор и непоборавно адреналинско искуство.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бициклизам

Јахорина

Туристичка организација Републике Српске

ТОРС

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