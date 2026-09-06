Заборавите на класичан одмор: Освојите планинске врхове на два точка и доживите чист адреналин

Аутор:АТВ редакција
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Јахорина, Требевић и Романија, заједно са сликовитим брдима и висоравнима у свом окружењу, пружају савршен сценски амбијент за све љубитеље планинског бициклизма.
Динамичан рељеф испуњен блажим и екстремним успонима, брзим низбрдицама и скривеним равницама испресецан је бројним уређеним и дивљим стазама.
Ово је прави рај за све који желе да побјегну из градске гужве и доживе праву планинску авантуру.
Да би ваш доживљај био потпун и сигуран, чланови Бициклистичког клуба "Јахорина" и Планинарско-еколошког друштва "Романија" припремили су разноврсне програме прилагођене свим нивоима кондиције.
Уз подршку стручних водича и инструктора, можете истраживати мање или више захтјевне руте које воде кроз мирисне црногоричне шуме, преко цвјетних ливада и поред бистрих планинских потока и рјечица.
Како наводе из Туристичке организације Републике Српске, планински бициклизам постаје један од главних адута љетне понуде овог региона.
У Туристичкој организацији Републике Српске такође истичу да све већи број јахоринских хотела и угоститељских објеката у своју понуду уврштава изнајмљивање опреме и организацију бициклистичких тура, чиме гостима обезбјеђују врхунски комфор и непоборавно адреналинско искуство.
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