Гдје се кроји енергетска политика региона? На Самиту енергетике Требиње од 25. до 27. марта!

Одбројавање је почело! Тачно мјесец дана дијели нас од почетка Самита енергетике „СЕТ – Требиње 2026“, који ће бити одржан од 25. до 27. марта 2026. године у великој сали Културног центра у Требињу, под слоганом “АИ покреће и креира енергетску будућност региона”.
У организацији компаније САМИТ ЕНЕРГЕТИКЕ – СЕТ д.о.о., седмо издање Самита окупиће водеће стручњаке из области енергетике, представнике институција, доносиоце одлука, инвеститоре и компаније из цијелог региона. СЕТ – Требиње је данас препознат као једна од најзначајнијих регионалних платформи за дијалог о енергетској транзицији, инвестицијама и технолошким иновацијама.
Самит се реализује уз подршку MH Elektroprivreda Republike Srpske, града Требиње, Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, Владе РС, Министарства енергетике и рударства у Влади РС, те уз генерално спонзорство компаније ELNOS Group, као и бројне покровитеље и пријатеље Самита.
Овогодишњи програм доноси три дана интензивних панел дискусија и стручних излагања, са посебним акцентом на:
СЕТ – Требиње 2026 отвара кључна питања енергетске стабилности, одрживости и конкурентности Западног Балкана у процесу транзиције ка нискокарбонској економији.
Поред званичног програма, учеснике очекују нетворкинг догађаји, After Party и традиционална „Херцеговачка вечера “, који додатно потврђују да је СЕТ много више од стручног скупа – то је мјесто гдје се повезују идеје, капитал и стратешке одлуке.
Не пропустите прилику да будете дио догађаја који обликује енергетску будућност региона.
📅 25–27. март 2026.
📍 Требиње
🔗 Пријава: https://setrebinje.com/prijava-za-samit/
🗓 Рок за регистрацију: 20. март 2026.
Будите тамо гдје се доносе одлуке.
Будите дио СЕТ – Требиње 2026!
