Logo
Large banner

Гдје се кроји енергетска политика региона? На Самиту енергетике Требиње од 25. до 27. марта!

25.02.2026

17:21

Коментари:

0
Гдје се кроји енергетска политика региона? На Самиту енергетике Требиње од 25. до 27. марта!

Одбројавање је почело! Тачно мјесец дана дијели нас од почетка Самита енергетике „СЕТ – Требиње 2026“, који ће бити одржан од 25. до 27. марта 2026. године у великој сали Културног центра у Требињу, под слоганом “АИ покреће и креира енергетску будућност региона”.

У организацији компаније САМИТ ЕНЕРГЕТИКЕ – СЕТ д.о.о., седмо издање Самита окупиће водеће стручњаке из области енергетике, представнике институција, доносиоце одлука, инвеститоре и компаније из цијелог региона. СЕТ – Требиње је данас препознат као једна од најзначајнијих регионалних платформи за дијалог о енергетској транзицији, инвестицијама и технолошким иновацијама.

Самит се реализује уз подршку MH Elektroprivreda Republike Srpske, града Требиње, Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, Владе РС, Министарства енергетике и рударства у Влади РС, те уз генерално спонзорство компаније ELNOS Group, као и бројне покровитеље и пријатеље Самита.

Фокус 2026: AI, OIE, тржиште и нова енергетска реалност

Овогодишњи програм доноси три дана интензивних панел дискусија и стручних излагања, са посебним акцентом на:

  • примјену вјештачке интелигенције у енергетици и дигитализацију електроенергетског система
  • инвестиције у обновљиве изворе енергије и борбу за мрежне капацитете
  • тржиште електричне енергије, берзанско повезивање и PPA моделе
  • утицај CBAM механизма на енергетски сектор у БиХ и региону
  • модернизацију мреже, паметне системе и флексибилност
  • геотермалну и нуклеарну енергију као дио будућег енергетског микса

СЕТ – Требиње 2026 отвара кључна питања енергетске стабилности, одрживости и конкурентности Западног Балкана у процесу транзиције ка нискокарбонској економији.

Више од конференције – мјесто сусрета одлука и инвестиција

Поред званичног програма, учеснике очекују нетворкинг догађаји, After Party и традиционална „Херцеговачка вечера “, који додатно потврђују да је СЕТ много више од стручног скупа – то је мјесто гдје се повезују идеје, капитал и стратешке одлуке.

ПРИЈАВЕ СУ У ТОКУ – ОСТАЛО ЈЕ ЈОШ МЈЕСЕЦ ДАНА

Не пропустите прилику да будете дио догађаја који обликује енергетску будућност региона.

📅 25–27. март 2026.

📍 Требиње

🔗 Пријава: https://setrebinje.com/prijava-za-samit/

🗓 Рок за регистрацију: 20. март 2026.

Будите тамо гдје се доносе одлуке.

Будите дио СЕТ – Требиње 2026!

Подијели:

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Руси и МОЛ се усагласили око НИС-а

Економија

Руси и МОЛ се усагласили око НИС-а

1 ч

0
klkuč, nekretnina, vrata

Економија

Најскупљи стан у Српској продат за 798.000 КМ, а кућа за 600.000

1 ч

0
Илустрација касете

Економија

Касете су људи куповали као луди, а сада вриједе и 50.000 долара

2 ч

0
Ситница: Квадрат најскупљег стана у Српској плаћен 12.000 КМ

Економија

Ситница: Квадрат најскупљег стана у Српској плаћен 12.000 КМ

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

42

Осјећате се уморно и након цијеле ноћи спавања? Ово су могући разлози

17

31

Фармерке које ће бити у тренду овог прољећа

17

30

Миле Китић открио своје право име

17

23

Да ли пријети нова пандемија? Пријављен могућ пренос свињског грипа међу људима

17

17

Познате најновије информације о здравственом стању Ивице Дачића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner