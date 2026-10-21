Хидроелектране на Дрини планирају изградњу двије соларне електране

Аутор:АТВ редакција
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Предузеће „Хидроелектране на Дрини“ планира изградњу двије соларне електране за сопствену потрошњу, укупне инсталисане снаге 275,4 киловолт-ампера, потврђено је за АТВ из овог предузећа.
Изградња соларних електрана налази се међу значајним инвестицијама планираним за реализацију током 2026. и 2027. године.
Извршни директор за инвестиције и развој Лазо Чаркић навео је да су планирана улагања подијељена у три основне категорије, које обухватају реконструкцију и модернизацију постојећих производних објеката, изградњу нових објеката и остала инвестициона улагања.
Осим соларних електрана, предузеће планира и реализацију више инфраструктурних пројеката.
Међу њима је изградња друге фазе противпожарног пута око управне зграде у Андрићграду, као и израда пројектно-техничке документације за реконструкцију моста у насељу Душче, низводно од ХЕ „Вишеград“.
Улагања у нове објекте, према инвестиционим плановима, усмјерена су на проширење и унапређење постојеће инфраструктуре, као и изградњу нових производних капацитета.
Планирани пројекти представљају дио инвестиционих активности „Хидроелектрана на Дрини“ за 2026. и 2027. годину, којима су обухваћени и производни објекти и пратећа инфраструктура.
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